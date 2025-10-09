Honda Prelude: Hybrid Coupé läuft, besonders bei Senioren

Wenige Wochen nach dem Verkaufsstart des neuen Honda Prelude in Japan muss Honda die Auftragsbücher für das Hybrid-Coupé bereits vorübergehend wieder schließen. Kalkuliert hatte der Autobauer mit einem monatlichen Absatz von 300 Fahrzeugen auf dem Heimatmarkt. Mit dem Stichtag 6. Oktober liegt der Bestelleingang für den neuen Prelude aber schon bei rund 2.400 Fahrzeugen. Die Erwartungen werden damit um das Achtfache übertroffen.

Kundenprofil überrascht Um den Kunden unnötig lange Wartezeiten zu ersparen, will Honda die Produktion des Zweitürers erhöhen. Das ist auch bitter nötig, denn auf anderen globalen Märkten wird der Prelude in den kommenden Wochen und Monaten ebenfalls eingeführt. In den USA soll der neue Prelude noch vor Jahresende auf den Markt kommen, in Europa ist der Start für das Frühjahr 2026 vorgesehen.