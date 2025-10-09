AMS Kongress
Honda Prelude: Hybrid Coupé läuft, besonders bei Senioren

Honda Prelude
Hybrid-Coupé läuft, besonders bei Senioren

Der neue Honda Prelude ist erst am 5. September in Japan in den Verkauf gestartet. Doch bereits jetzt entpuppt sich das Coupé als Verkaufsschlager – besonders bei einer unerwarteten Zielgruppe.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.10.2025
Als Favorit speichern
Honda Prelude Serienmodell 2026 US-Version
Foto: Honda

Wenige Wochen nach dem Verkaufsstart des neuen Honda Prelude in Japan muss Honda die Auftragsbücher für das Hybrid-Coupé bereits vorübergehend wieder schließen. Kalkuliert hatte der Autobauer mit einem monatlichen Absatz von 300 Fahrzeugen auf dem Heimatmarkt. Mit dem Stichtag 6. Oktober liegt der Bestelleingang für den neuen Prelude aber schon bei rund 2.400 Fahrzeugen. Die Erwartungen werden damit um das Achtfache übertroffen.

Kundenprofil überrascht

Um den Kunden unnötig lange Wartezeiten zu ersparen, will Honda die Produktion des Zweitürers erhöhen. Das ist auch bitter nötig, denn auf anderen globalen Märkten wird der Prelude in den kommenden Wochen und Monaten ebenfalls eingeführt. In den USA soll der neue Prelude noch vor Jahresende auf den Markt kommen, in Europa ist der Start für das Frühjahr 2026 vorgesehen.

Erstaunlich ist auch die Auswertung der ersten Bestellbilanz. Der eher sportlich geschnittene Prelude spricht nicht junge Kunden an, sondern punktet vor allem bei den 50- bis 60-Jährigen. Das Alter der Kundschaft könnte auch ursächlich für die Farbverteilung sein. 63 Prozent der Prelude-Käufer haben sich bislang für ein weißes Lackkleid entschieden. 16 Prozent setzen auf Grau, 11 Prozent auf Schwarz und nur 10 Prozent wagen sich in einem roten Wagen auf die Straße.

