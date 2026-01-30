So radikal fuhr der Renault Alpine 1300 S: Original-Test von 1969

Jean Rédélé, 1922 in Dieppe geboren, war ein Multitalent: Er fuhr mit einem Renault 4CV bei der Mille Miglia, hatte an der staatlichen Hochschule für Industrie und Handel ein Diplom abgelegt und gründete 1955 in seiner Heimatstadt die Sportwagenfirma Alpine. Die Serienfertigung begann 1956, vier Jahre später erschein die A 108. Die bekannteste Alpine, die A110, erschien auf dem Pariser Autosalon 1966. An diesem Modell orientiert sich auch das Design der aktuellen A110.