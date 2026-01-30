AMS Kongress
Oldtimer

So radikal fuhr der Renault Alpine 1300 S: Original-Test von 1969

Alpine 1300 S im historischen Test
So radikal fuhr der Porsche-Jäger

Der Renault Alpine 1300 S ist der schnellste französische Serienwagen seiner Zeit und zugleich eines der kompromißlosesten Sportcoupés überhaupt. auto motor und sport prüft im Kurztest Heft 16/1969, wie sich der extrem leichte Zweisitzer mit Heckmotor, Kunststoffkarosserie und Gordini-Triebwerk im Alltag und auf der Straße schlägt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.01.2026
Alpine 1300 S (1969) Original-Test auto motor und sport Heft 16/1969
Foto: Julius Weitmann

Jean Rédélé, 1922 in Dieppe geboren, war ein Multitalent: Er fuhr mit einem Renault 4CV bei der Mille Miglia, hatte an der staatlichen Hochschule für Industrie und Handel ein Diplom abgelegt und gründete 1955 in seiner Heimatstadt die Sportwagenfirma Alpine. Die Serienfertigung begann 1956, vier Jahre später erschein die A 108. Die bekannteste Alpine, die A110, erschien auf dem Pariser Autosalon 1966. An diesem Modell orientiert sich auch das Design der aktuellen A110.

Der große Original-Test der Alpine S

Weil auto motor und sport 2026 seinen 80. Geburtstag feiert, veröffentlichen wir 80 Tests aus 8 Jahrzehnten. Denn schon früh sah die Redaktion es als ihre Aufgabe, neue Autos zu testen. Das macht auto motor und sport so lange und so ausführlich ...

