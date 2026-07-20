Spa-Francorchamps: Teamgast sorgt für Fahrer-Disqualifikation

Am vergangenen Rennwochenende in Spa kam es zu einem bizarren Zwischenfall. Weil ein Gast des Teams Campos Racing während des Hauptrennens ein falsches Headset getragen hat, wurde Formel-2-Fahrer Noel Leon disqualifiziert.

Im Formelsport werden in der Garage zwei verschiedene Arten von Headsets verwendet. Ingenieure, Mechaniker, Strategen und Teamchefs nutzen ein Headset mit Mikrofon, um sich auch über Distanz und Lärm direkt austauschen zu können.

Artikel 21.5 und Anhang 5 des Sportlichen Reglements der Formel 2 gibt vor, dass pro Team ausschließlich zwölf Personen am Rennbetrieb beteiligt sein dürfen. Damit soll verhindert werden, dass die Kosten in der Nachwuchsserie ausufern.

Das Regelwerk legt außerdem fest, dass sich Mitglieder der Teams, die keine Funktion beim Rennbetrieb ausüben, nicht am Austausch während des Rennens einbringen dürfen. Angemeldete Teamgäste erhalten deshalb normalerweise Kopfhörer ohne Mikrofon.

Während des Hauptrennens soll ein technischer Kommissar den Teamgast von Campos auf die Nutzung eines falschen Headsets hingewiesen haben, jedoch habe die Person das Headset auch danach weiterhin genutzt.

xpb Noel Leon verlor aufgrund dieses Vorfalls seine sechs hart erkämpften Punkte. Der Mexikaner hatte sich von der letzten Startposition auf den vierten Platz vorgekämpft. Aufgrund einer Fünf-Sekunden-Strafe fiel der Campos-Pilot auf den siebten Platz.



Saftige Strafen Laut der FIA ist es die Aufgabe der Teams, die korrekte Nutzung der Headsets sicherzustellen. Der Vorfall hat daher eine saftige Strafe von 20.000 Euro für Campos Racing zur Folge.

Zudem wurde Noel Leon aus der Wertung des Hauptrennens gestrichen und verlor damit seinen hart erkämpften siebten Platz. Gestartet war der Mexikaner von der letzten Startposition. Die Ziellinie hatte er auf dem vierten Platz überquert. Aufgrund einer Fünf-Sekunden-Strafe fiel der Campos-Pilot zwischenzeitlich auf den siebten Platz.

Da der entsprechende Fahrergast ausschließlich Leons Auto zugewiesen werden konnte, blieb Teamkollege und Formel-2-Spitzenreiter Nikola Tsolov auf dem dritten Podiumsplatz von der Strafe verschont.

Darüber hinaus erhielt Campos Racing noch eine Strafe auf Bewährung: Sollte das aktuelle Spitzenteam in dieser Saison noch einmal gegen diesen Artikel des FIA-Reglements verstoßen, werden 25 Punkte aus der Gesamtwertung gestrichen.