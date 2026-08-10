Formel 1: Wer ist der schlechteste Fahrer der Saison?

Die Formel-1-Saison 2026 befindet sich in der Halbzeit. Viele Fahrer können auf eine erfolgreiche erste Saisonhälfte blicken. Andere wiederum haben sich eher enttäuscht in die Sommerferien verabschiedet.

Nach elf Rennen ziehen wir Bilanz und prüfen, bei welchen Teams sich das Kräfteverhältnis zwischen den Teamkollegen mit den neuen Autos verschoben hat.

Nach jedem Grand Prix haben wir bei auto motor und sport Noten vergeben – von 1 bis 10. Mit dem Halbjahreszeugnis ist nun die Zeit gekommen, eine Zwischenbilanz zu ziehen und den Durchschnitt auszurechnen. Bei welchem Fahrer ist die Versetzung gefährdet?

xpb Kimi Antonelli feierte inzwischen sechs Pole-Positions und sechs Siege. Insgesamt kommt er auf eine Gesamtanzahl von zwölf Podien in seiner kurzen Formel-1-Karriere.

1. Andrea Kimi Antonelli – Ø 8,64 Kimi Antonelli lieferte in der ersten Saison-Halbzeit konstant sehr gute Ergebnisse. Der Lohn war die Führung in der WM-Tabelle. Dabei setzte sich der Italiener auch souverän gegen Teamkollege George Russell durch. Er gewann bisher sechs Rennen. Sein schlechtestes Ergebnis war P15, nachdem er in Silverstone aufgrund technischer Probleme zurückfiel.

2. Max Verstappen – Ø 8,27 Der vierfache Weltmeister Max Verstappen hatte in der ersten Saisonhälfte immer wieder mit seinem Auto zu kämpfen. Insgesamt konnte er dennoch vier Mal auf dem Podium stehen, unter anderem auch bei Red Bulls Heimspiel in Österreich. Im Qualifikationsduell übertrumpfte er Teamkollege Isack Hadjar mit 8:3. Für alle elf Grand-Prix-Wochenenden gab es nie eine schlechtere Note als eine 7/10.

3. Lando Norris – Ø 8,09 Der aktuelle Weltmeister Lando Norris zeigte trotz des fünften WM-Platzes eine gute Performance in der ersten Saisonhälfte. In Miami sahnte er die Bestnote ab, in Ungarn überraschte er mit einem Sieg. Trotz seiner drei Ausfälle liefert er seinem Team konstant gute Ergebnisse und war nie schlechter als die Note 7/10. Laut eigener Aussagen fährt der Brite besser als im Meisterjahr.

4. Lewis Hamilton – Ø 8,00 Nach einer ersten schwierigen Saison bei Ferrari befindet sich Lewis Hamilton nun wieder im Kampf um den Weltmeistertitel. Einen Sieg und die Bestnote konnte er in Barcelona einfahren. Insgesamt lag er in den ersten elf Rennen konstant in den Top 6 und konnte dabei fünf Podestplätze feiern. Immer wieder passierten ihm jedoch kleine Patzer, die er nach eigenen Angaben in der zweiten Saisonhälfte vermeiden will.

5. George Russell – Ø 7,73 George Russell startete die Saison als großer WM-Favorit. Der Brite schnappte sich auch gleich den Sieg beim Saisonauftakt in Australien. Obwohl er auch in Spielberg mit seinem Sieg und der Bestnote einen Triumph verbuchen konnte, lag er bei den restlichen Rennen oft im Schatten seines Teamkollegen. Immer wieder hatte er mit technischen Schwierigkeiten beim Energiemanagement seines Autos zu kämpfen, die ihm auf lange Sicht wichtige WM-Punkte und vermutlich auch an Selbstvertrauen gekostet haben.

6. Arvid Lindblad – Ø 7,73 Rookie Arvid Lindblad zeigte in seiner ersten Formel-1-Saison bisher eine beeindruckende Leistung. Der Brite schnappte sich bei seinem Debüt in Australien gleich vier WM-Punkte. Darüber hinaus konnte er dank der konstant guten Performance seines Rennwagens sieben Mal in den Top 7 ins Ziel rollen. Insgesamt erhielt der 19-Jährige nie eine schlechtere Note als eine 6/10.

7. Liam Lawson – Ø 7,64 Trotz eines Vorsprungs von 20 WM-Punkten landet Liam Lawson in unserer Notenliste hinter seinem Teamkollegen. In den letzten elf Rennen konnte er bis auf drei Ausnahmen konstant in die Top 9 fahren und damit wichtige WM-Punkte für sich und sein Team sammeln. Zudem erhielt er nie eine schlechtere Note als eine 6/10. Seine bisherige Performance gibt ihm viele Argumente für eine Vertragsverlängerung.

8. Charles Leclerc – Ø 7,55 Einen großen Punktevorsprung zu Teamkollege Hamilton wie in der letzten Saison konnte Charles Leclerc in diesem Jahr nicht verbuchen. Auf Platz 4 in der Gesamtwertung hat er inzwischen bereits einen Rückstand von 81 Punkten zum Tabellenführer Kimi Antonelli. In Silverstone konnte er auch dank Antonellis technischer Probleme seinen ersten Sieg der Saison feiern. Die Bestnote erhielt er für das Wochenende jedoch nicht.

9. Pierre Gasly – Ø 7,55 Im Halbjahreszeugnis steht Pierre Gasly punktgleich mit seinem Jugendfreund Charles Leclerc. Der Franzose konnte in Monaco ein nachträglich anerkanntes Podium feiern und damit wichtige WM-Punkte für Alpine sammeln. Insgesamt gelang es ihm, in der ersten Saisonhälfte sieben Mal innerhalb der Top 10 ins Ziel zu rollen. Das Qualifikationsduell gegen Teamkollege Franco Colapinto konnte der 30-Jährige mit 8:3 bisher klar für sich entscheiden.

10. Nico Hülkenberg – Ø 7,45 In der vergangenen Saison bei Sauber sammelte Nico Hülkenberg insgesamt 51 Punkte für die Gesamtwertung, bisher konnte er lediglich zwei Zähler verbuchen. An der fahrerischen Leistung lag es nur selten. In der ersten Saisonhälfte hatte der Deutsche häufig mit technischen Problemen zu kämpfen. Er verzeichnete schon drei Ausfälle.

11. Isack Hadjar – Ø 7,00 Während viele Fahrer vor ihm scheiterten, konnte Isack Hadjar bislang eine gute Figur als Teamkollege von Max Verstappen abgeben. In der Qualifikation hält er den Abstand zum Teamkapitän einigermaßen in Grenzen. Der junge Franzose schaffte es bis auf drei Ausnahmen in den letzten elf Rennen konstant in die Top 8.

12. Carlos Sainz – Ø 7,00 Anstatt wie in der vergangenen Saison teilweise um Podiumsplätze kämpfen zu können, hinkte Williams den anderen Teams in der ersten Saisonhälfte leistungstechnisch weit hinterher. Punkte sind deshalb selten geworden. Trotzdem kassierte Carlos Sainz drei Mal die Note 9/10. Im Qualiduell hat er Teamkollege Alex Albon mit 9:2 klar im Griff. Ob der 31-Jährige jedoch seinen Vertrag bei Williams für 2027 verlängern wird, ist noch unklar.

13. Oscar Piastri – Ø 6,91 Ausgerechnet im Heimrennen beim Saisonauftakt verlor der Australier Oscar Piastri bei der Fahrt in die Startaufstellung die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Wand. In unserer Notenvergabe erhielt er dafür die Note 3/10. Seine erste Saisonhälfte verlief mit weiteren Ausfällen nicht gerade rosig. Sein bestes Ergebnis war das zweite Podiumstreppchen in Japan, was ihm für dieses Grand-Prix-Wochenende die Bestnote einbrachte.

13. Fernando Alonso – Ø 6,91 Trotz katastrophaler Performance des diesjährigen Aston Martin und dadurch geschuldeten Ausfällen konnte Fernando Alonso in unserer Notenvergabe ordentlich punkten. In Monaco sammelte der Spanier den bisher einzigen WM-Punkt des Teams. Einen klaren Triumph kann der 45-Jährige auch im Qualifikationsduell mit 9:2 gegen Lance Stroll verzeichnen.

15. Gabriel Bortoleto – Ø 6,91 Der junge Brasilianer Gabriel Bortoleto kassierte in Monaco die Note 4/10, nachdem er in der zweiten Qualifying-Runde mit der Bande kollidiert war. Der 21-jährige Audi-Fahrer liegt in der WM-Tabelle mit 8 Punkten deutlich vor Nico Hülkenberg, was aber auch an etwas mehr Technik-Glück lag. Im Quali-Duell ist Bortoleto aktuell mit 5:6 im Hintertreffen.

16. Oliver Bearman – Ø 6,55 Haas-Fahrer Ollie Bearman konnte bereits im zweiten Saisonrennen in China die Bestnote 10/10 erzielen. Souverän rollte er auf dem fünften Platz ins Ziel. Das Qualifikationsduell konnte er bisher mit 8:3 gegen Teamkamerad Esteban Ocon klar für sich entscheiden.

17. Franco Colapinto – Ø 6,45 Der Argentinier Franco Colapinto hatte in der ersten Saisonhälfte zwischenzeitlich eine gute Phase. In insgesamt sechs Rennen konnte der Alpine-Fahrer wichtige WM-Punkte sammeln und kommt aktuell auf einen Stand von 19 Zählern. Seine besten Platzierungen sind ein siebter Platz in Miami und P6 in Kanada.

18. Sergio Perez – Ø 6,00 Formel-1-Neuling Cadillac hat in seiner ersten Formel-1-Saison große Schwierigkeiten, leistungstechnisch im Mittelfeld anzukommen. Das Team blieb über die gesamte erste Saisonhälfte Hinterbänkler. Sergio Perez befindet sich aktuell mit null Punkten auf dem letzten Platz der WM-Gesamtwertung. Beim Japan GP konnte der 36-Jährige die Note 9/10 absahnen, indem er das Rennen auf Platz 17 ohne Überrundung beendete.

19. Esteban Ocon – Ø 5,91 Der erfahrene Esteban Ocon steht in dieser Saison klar im Schatten seines jungen Teamkollegen: In der WM-Tabelle befindet er sich vier Plätze hinter Bearman. Auch im Qualifikationsduell musste sich der Franzose mit 3:8 geschlagen geben. Beim Rennen in China musste der Franzose eine 4/10 einstecken, nachdem mit Colapinto kollidiert war.

20. Alexander Albon – Ø 5,64 Im Halbjahreszeugnis kann Alex Albon notentechnisch weniger angeben als Teamkollege Carlos Sainz. In Silverstone kassierte der Thai-Brite eine 4/10, nachdem eine frühe Kollision mit Haas-Fahrer Bearman sein Rennen beendete. Seine beste Note war insgesamt lediglich eine 7/10.

21. Valtteri Bottas – Ø 5,45 Genau wie Teamkollege Perez fuhr auch Cadillac-Fahrer Valtteri Bottas in den vergangenen Rennen auf den letzten Plätzen. Der Finne beendete nur sechs der elf Grands Prix. Seine beste Platzierung war der dreizehnte Platz in China, nachdem im Verlauf des Rennens insgesamt sieben Fahrer ausgefallen waren.

22. Lance Stroll – Ø 5,18 Lance Stroll hatte es mit dem stark unterlegenen Aston Martin alles andere als leicht. Von insgesamt elf Rennen sah der Kanadier lediglich bei vier die Zielflagge. In Monaco kassierte er wegen eines Unfalls die Note 3/10. Bei drei weiteren Rennen musste er die Note 4/10 einstecken.

In unserer Notenliste ist Stroll damit der schwächste Fahrer im Feld. Darüber, ob sein Sohn versetzungsgefährdet ist, wird aber nur Aston-Martin-Besitzer Lawrence Stroll entscheiden.