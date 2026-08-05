Skoda Fabia III im Check: Sicherheit und Komfort für Fahranfänger

Der Skoda Fabia III wurde zwischen 2014 und 2022 produziert und teilt sich technische Komponenten mit dem VW Polo. Er bietet eine praxisorientierte Raumausnutzung und der Kofferraum fasst 330 Liter, was ihn zu einem der geräumigsten Fahrzeuge in seinem Segment macht.

Viele Gebrauchtexemplare verfügen über den Umfeldbeobachtungsassistenten "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion. Dieses System erkennt potenzielle Kollisionen und leitet bei Bedarf eine Bremsung ein, was dazu beitragen kann, typische Anfängerfehler abzufedern.

Empfohlene Motorisierung Für den Fabia III werden die 1.0 TSI-Motoren mit 90 oder 110 PS empfohlen. Sie bieten eine ausgewogene Kombination aus Leistung und Effizienz für Stadtverkehr und Autobahnfahrten. Für reine Stadtfahrer gilt der 1.0 MPI mit 75 PS als ausreichend, auch wenn dieser auf längeren Strecken als zäh beschrieben wird.

Stärken im Alltag Der Skoda Fabia zeichnet sich durch ein gutes Platzangebot, ein hohes Sicherheitsniveau und ein intuitives Bedienkonzept aus. Die übersichtliche Karosserie erleichtert das Einparken. Das Fahrwerk ist auf Komfort und Fahrsicherheit ausgelegt, sodass der Fabia auch auf langen Strecken eine gute Figur macht. Der Saugmotor des 1.0 MPI kann auf Autobahnen an seine Leistungsgrenzen stoßen. Als eine weitere Schwachstelle wird der Handbremsmechanismus genannt, der bei manchen Fahrzeugen festgammeln kann.

Vergleich mit Wettbewerbern Im Kleinwagensegment konkurriert der Fabia mit Modellen wie dem Mazda 2, der für seine langlebigen Saugmotoren bekannt ist, und dem Ford Fiesta, der durch sein Fahrwerk überzeugt. Der Fabia positioniert sich vor allem als eine Wahl für Käufer, die Wert auf Raumangebot und ein hohes Sicherheitsniveau legen.