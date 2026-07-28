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Gebrauchtwagen

Diese fünf Gebrauchtwagen sind für Fahranfänger richtig empfehlenswert

Gebrauchtwagen für Fahranfänger
Fünf gute Gebrauchte für Fahranfänger

Daran erinnert sich jeder Autofahrer: die Diskussion um das erste eigene Auto. Wir zeigen fünf besonders empfehlenswerte gebrauchte und erklären, worauf es ankommt. Zum Schluss blicken wir auf Mopedautos.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.07.2026
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Junge Auto-Fahrerin
Foto: Believe_In_Me via Getty Images

Der Führerschein ist frisch in der Tasche, die Orientierungsphase im Straßenverkehr beginnt – und mit ihr die Suche nach dem perfekten ersten eigenen Auto. Für Fahranfängerinnen und Fahranfänger ist diese Entscheidung gleichermaßen aufregend wie anspruchsvoll. Das Erstfahrzeug muss zahlreiche, oft gegensätzliche Kriterien erfüllen: Es sollte möglichst sicher und übersichtlich sein, um typische Anfängerfehler zu verzeihen, gleichzeitig im Unterhalt und bei Reparaturen bezahlbar bleiben und trotz moderner Technik unkompliziert zu bedienen sein. Zu hohe Motorleistungen verleiten Neulinge oft zu Selbstüberschätzung, weshalb eine vernunftbetonte Motorleistung um 100 PS empfehlenswert ist. Zu wenig Leistung kann wiederum in Extremsituationen am Fortkommen ...

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