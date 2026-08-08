Top-Zuverlässigkeit: Mazda 2 Typ DJ für Fahranfänger

Der Mazda 2 der dritten Generation (Typ DJ) wurde von 2014 bis 2024 produziert. Das Modell richtet sich an Gebrauchtwagenkäufer, die das Risiko von unvorhergesehenen Werkstattbesuchen minimieren möchten. Gepflegte Exemplare sind auf dem Markt ab zirka 7.000 Euro erhältlich.

Zuverlässigkeit und Motorentechnik In TÜV-Reports und Pannenstatistiken belegt das Modell regelmäßig Spitzenplätze. Ein Grund dafür ist der bewusste Verzicht auf Turbo-Aufladungen. Stattdessen setzt Mazda auf hochverdichtete Skyactiv-G-Saugbenziner. Diese Triebwerke werden im Originalartikel als "extrem langlebig, spritzig und verbrauchsarm" beschrieben.

Motor und Fahrverhalten Als empfohlene Motorisierung wird der 1.5 Skyactiv-G mit 90 PS genannt, der als idealer Kompromiss aus Spritzigkeit und Sparsamkeit gilt. Das Fahrverhalten wird als agil beschrieben, unterstützt durch eine präzise Lenkung und ein knackiges Schaltgetriebe. Laut dem Test gibt das Auto viel Rückmeldung, ohne den Fahrer dabei zu überfordern.

Praktische Aspekte und Schwachstellen Beim Platzangebot gibt es Einschränkungen: Der Fondraum und der Kofferraum fallen im Vergleich zu anderen Modellen etwas knapper aus. Als eine der wenigen bekannten Schwachstellen werden bei der Hauptuntersuchung (HU) gelegentlich verstellte Scheinwerfer bemängelt. Zur serienmäßigen Ausstattung des Mazda 2 gehört ein umfassendes Paket an Airbags und Fahrassistenten.