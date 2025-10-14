Skoda Fabia 130: 177 PS, Sportfahrwerk, Top-Ausstattung

Zum 130. Markengeburtstag schickt Skoda den Fabia 130 ins Rennen. Er ist schneller als alle seine Vorgänger – sogar schneller als der frühere Fabia RS – und setzt auf eine sportliche Gesamtabstimmung. Herzstück ist der 1,5-Liter-Turbobenziner mit 177 PS – 27 PS mehr als im Basismodell – und 250 Nm Drehmoment. Ansaugtrakt und Ventiltrieb wurden modifiziert, das 7-Gang-DSG bleibt, schaltet aber dank neuer Software schneller und mit angepassten Schaltpunkten.
Fahrleistungen: 7,4 s auf 100, 228 km/h Spitze
Der Fabia 130 sprintet in 7,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht 228 km/h Höchstgeschwindigkeit. Damit markiert er den Bestwert in der Fabia-Historie. Ein um 15 Millimeter abgesenktes Sportfahrwerk und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen liefern die Basis für mehr Dynamik. Die Lenkung ist neu abgestimmt und bietet die Modi Normal und Sport. Neu ist die einstell- und abschaltbare Traktionskontrolle; im Sportmodus lässt das System zusammen mit dem ESP mehr Spielraum.
Sport-Optik außen: Schwarz, Rot, Doppelrohr
Optisch setzt die Edition auf schwarz lackierte 18-Zoll-Felgen, Editions-Badges an den vorderen Kotflügeln, rot lackierte Bremssättel, Bi-LED-Scheinwerfer mit getönten Hintergründen, Zweirohr-Abgasanlage sowie Hochglanzschwarz an den Anbauteilen. Im Interieur warten Dreispeichen-Sportlenkrad mit Multifunktion, Edelstahl-Pedalauflagen, spezielle Applikationen, Einstiegsleisten und Sportsitze. Dazu kommen das zehn Zoll große Virtual Cockpit und ein neun Zoll großer Infotainment-Touchscreen.
Limitierung, Marktstart und Preise
Der Fabia 130 wird limitiert angeboten; eine Stückzahl nennt Skoda nicht. Er kommt in Weiß, Rot, Blau und Schwarz, Dach und Fenstersäulen sind immer schwarz gehalten. Die Auftragsbücher in Deutschland sind geöffnet, die ersten Auslieferungen starten ab Dezember 2025. Der Grundpreis beträgt 35.530 Euro – rund 4.500 Euro mehr als der Fabia Monte Carlo mit 150-PS-Benziner.