Skoda Fabia 130: 177 PS, Sportfahrwerk, Top-Ausstattung

Zum 130. Markengeburtstag schickt Skoda den Fabia 130 ins Rennen. Er ist schneller als alle seine Vorgänger – sogar schneller als der frühere Fabia RS – und setzt auf eine sportliche Gesamtabstimmung. Herzstück ist der 1,5-Liter-Turbobenziner mit 177 PS – 27 PS mehr als im Basismodell – und 250 Nm Drehmoment. Ansaugtrakt und Ventiltrieb wurden modifiziert, das 7-Gang-DSG bleibt, schaltet aber dank neuer Software schneller und mit angepassten Schaltpunkten.

Fahrleistungen: 7,4 s auf 100, 228 km/h Spitze Der Fabia 130 sprintet in 7,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht 228 km/h Höchstgeschwindigkeit. Damit markiert er den Bestwert in der Fabia-Historie. Ein um 15 Millimeter abgesenktes Sportfahrwerk und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen liefern die Basis für mehr Dynamik. Die Lenkung ist neu abgestimmt und bietet die Modi Normal und Sport. Neu ist die einstell- und abschaltbare Traktionskontrolle; im Sportmodus lässt das System zusammen mit dem ESP mehr Spielraum.

Sport-Optik außen: Schwarz, Rot, Doppelrohr Optisch setzt die Edition auf schwarz lackierte 18-Zoll-Felgen, Editions-Badges an den vorderen Kotflügeln, rot lackierte Bremssättel, Bi-LED-Scheinwerfer mit getönten Hintergründen, Zweirohr-Abgasanlage sowie Hochglanzschwarz an den Anbauteilen. Im Interieur warten Dreispeichen-Sportlenkrad mit Multifunktion, Edelstahl-Pedalauflagen, spezielle Applikationen, Einstiegsleisten und Sportsitze. Dazu kommen das zehn Zoll große Virtual Cockpit und ein neun Zoll großer Infotainment-Touchscreen.