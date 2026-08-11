EU-Reimport oder Regionalkauf: Sparchancen beim Autokauf richtig nutzen

Eine Auswertung von Autoscout24 zu jungen Gebrauchtwagen und Tageszulassungen zeigt teils deutliche Preisunterschiede in verschiedenen Bundesländern: Einsparungen von mehreren 1.000 Euro wären für Käufer demnach möglich.

Das Sparpotenzial liegt in vielen Fällen bei rund zehn Prozent, wie die Auswertung ergab. Für Käufer bedeutet das: Sobald der Preisvorteil die zusätzlichen Kosten für Überführung, Zulassung und eventuelle Formalitäten übersteigt, rechnet sich die Beschaffung außerhalb des Wohnorts.

Bei deutschen Marken empfiehlt es sich laut der Verkaufsplattform oft, in den Heimatbundesländern der Hersteller zu suchen, weil das Angebot dort größer sein kann. Wer auf den günstigsten Preis aus ist, erweitert die Suche auf das gesamte Bundesgebiet.

Auch der Reimport bringt zusätzliches Sparpotenzial mit, setzt aber Sorgfalt voraus: Ausstattung vergleichen, Originaldokumente prüfen und die Kostenstruktur vorher durchrechnen sind nötig, um einen Preisvorteil tatsächlich zu realisieren.

Rechtliche und steuerliche Grundlagen Für EU‑Käufe gilt grundsätzlich das Recht des Landes, in dem der Vertrag geschlossen wird; ob deutsches Recht zur Anwendung kommt, hängt davon ab, ob ein deutscher Händler als Verkäufer im eigenen Namen oder nur als Vermittler auftritt. Diese Unterscheidung ist wichtig für Gewährleistungsansprüche und Rechtsdurchsetzung.

Die steuerliche Behandlung hängt vom Neuwagenstatus ab: Nach ADAC‑Erläuterung gelten Fahrzeuge als neu, wenn sie höchstens 6.000 Kilometer gelaufen sind oder die erste Inbetriebnahme nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Bei einem Eigenimport eines als neu eingestuften Fahrzeugs muss in Deutschland die Mehrwertsteuer (19 Prozent) entrichtet werden.

Praktisch relevant ist außerdem die EG‑Typgenehmigung sowie das abgestempelte Serviceheft: Ohne Originaldokumente kann die Zulassung oder die Durchsetzung von Garantieansprüchen erheblich erschwert sein. Käufer sollten diese Unterlagen verbindlich im Kaufvertrag fordern.

Welche Kosten entstehen konkret Import‑ und Vermittlungsdienstleister untergliedern die Nebenkosten typischerweise in Überführung/Autotransport, Gebühren für behördliche Abwicklung, optionales Gutachten sowie eine Service‑ bzw. Abwicklungspauschale.

Hinzu kommen gegebenenfalls Steuern (bei Neuimporten), Zulassungsgebühren und – abhängig vom Land der Herkunft – länderspezifische Abgaben. Dienstleister bieten daher oft einen Importkostenrechner an, um vorab Gesamtkosten transparent zu machen.