40 Jahre nach Rock me Amadeus: VW Golf GTI Falco Edition

"Er war ein Superstar, er war so populär" – und jetzt fährt er Golf . Oder besser gesagt: Der Golf fährt Falco. Mit der neuen Falco Edition und der limitierten GTI Falco Edition bringt Volkswagen ein Sondermodell auf die Straße, das irgendwo zwischen Popkultur, Nostalgie und einem österreichischen Augenzwinkern pendelt. 40 Jahre nach dem internationalen Durchbruch von Falco mit "Rock Me Amadeus" passt diese Hommage erstaunlich gut: Rund 37,5 Millionen verkaufte Golf treffen auf etwa 40 Millionen verkaufte Falco-Tonträger.

Nur für den "Heimatmarkt" Beide Editionen werden allerdings nur bei österreichischen Händlern stehen. Die Golf Falco Edition gibt sich dabei stilvoll und selbstbewusst, fast so geschniegelt wie Falco zu seinen Glanzzeiten. Eine beleuchtete Zierleiste zieht sich über die Front, verbindet das illuminierte VW-Logo mit den IQ.LIGHT LED-Matrix-Scheinwerfern und soll nachts für den passenden Auftritt sorgen. Dazu kommen abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben sowie 18-Zoll-Leichtmetallräder "Catania". Auffälliger sind die Details an B- und C-Säule: An der B-Säule prangt der Schriftzug "Rock me Amadeus", an der C-Säule die "Falco Signature".

Wer es weniger "Jeanny" und mehr "Out of the Dark" mag, greift zur Golf GTI Falco Edition. Sie legt optisch noch einmal nach und inszeniert sich deutlich extrovertierter. Das Black Style Paket mit schwarzen Exterieurakzenten und schwarz lackiertem Dach soll für einen besonders selbstbewussten Auftritt sorgen. Dazu gibt es die 19-Zoll-Felgen "Estoril" mit glanzgedrehter Oberfläche. Witziges Detail: Es gibt "Falco Signature"-Radnabenkappen. Entscheidend ist jedoch die Limitierung: Nur 40 Exemplare wird es geben.

Falco-Präsentbox inklusive Im Innenraum finden sich einige Falco-Badges – und dazu gibt es eine exklusive Präsentbox mit Falco-Schallplatte, Kopfhörern und weiteren Sammlerstücken. Das Auto wird so ein Stück weit zum Merchandise auf Rädern. Preislich startet die Golf Falco Edition bei 27.490 Euro. Die limitierte Golf GTI Falco Edition beginnt bei 50.990 Euro. Übrigens hatte Volkswagen schon in den 1990ern einige musikalische Sondermodelle im Angebot. Man denke nur an den Golf Genesis, Pink Floyd, Rolling Stones oder Bon Jovi. Nach langer Pause wird nun also der größte österreichische Popstar gewürdigt.

Falco (bürgerlich Johann Hölzel) zählt zu den bedeutendsten Popmusikern im deutschsprachigen Raum und erlangte in den 1980er-Jahren internationale Bekanntheit. Mit Hits wie "Rock Me Amadeus", "Der Kommissar" und "Vienna Calling" prägte er einen eigenständigen Stil aus Pop, Rap-Elementen und Wiener Schmäh. Besonders bemerkenswert ist, dass "Rock Me Amadeus" bis heute der einzige deutschsprachige Song ist, der Platz 1 der US-Charts erreichte. Mit weltweit rund 40 Millionen verkauften Tonträgern bleibt Falco eine prägende Figur der europäischen Popgeschichte.