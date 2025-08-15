Auslieferungsstopp in Großbritannien: Kia Ceed am Ende?

In Großbritannien ist Schluss: Kia nimmt den Ceed , den Ceed Sportswagon und den ProCeed aus dem Angebot. Laut einem Bericht von Auto Express soll die Produktion in der slowakischen Kia-Fabrik Zilina künftig für neue Elektrofahrzeuge wie den EV4 und den kleineren EV2 genutzt werden. Damit endet in einem wichtigen europäischen Markt die Ära eines der erfolgreichsten Kia-Modelle. Seit Dezember 2006 im Angebot, war der Ceed über viele Jahre Kias meistverkauftes Modell in Deutschland. Und eins ist jetzt ebenfalls klar: Auf ein bei seiner Vorstellung als Studie Ex-Ceed getauftes Cabrio brauchen Fans nicht mehr zu warten.
Nur der XCeed bleibt – vorerst
Eine Variante überlebt: Der höhergelegte XCeed bleibt im Programm. Für 2026 ist sogar ein technisches Update geplant. Ob dies ein Übergang ist oder ein langfristiges Bekenntnis zum Modell, lässt Kia offen.
Kia Deutschland hält sich bedeckt
In Deutschland ist der Ceed aktuell noch bestellbar – allerdings nur aus dem vorhandenen Lagerbestand, nicht mehr frei konfigurierbar. Eine klare Aussage zum Fortbestand der Baureihe gibt es von Kia nicht.
Nachfolger K4 als Hoffnungsträger?
Als möglicher Nachfolger gilt der Kia K4, der im Kompaktsegment positioniert werden könnte. Offizielle Bestätigungen fehlen bislang. Marktbeobachter sehen den Schritt als Teil einer breiteren Elektrifizierungsstrategie des Herstellers, der in Europa verstärkt auf E-Modelle setzt.