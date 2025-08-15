Auslieferungsstopp in Großbritannien: Kia Ceed am Ende?

In Großbritannien ist Schluss: Kia nimmt den Ceed , den Ceed Sportswagon und den ProCeed aus dem Angebot. Laut einem Bericht von Auto Express soll die Produktion in der slowakischen Kia-Fabrik Zilina künftig für neue Elektrofahrzeuge wie den EV4 und den kleineren EV2 genutzt werden. Damit endet in einem wichtigen europäischen Markt die Ära eines der erfolgreichsten Kia-Modelle. Seit Dezember 2006 im Angebot, war der Ceed über viele Jahre Kias meistverkauftes Modell in Deutschland. Und eins ist jetzt ebenfalls klar: Auf ein bei seiner Vorstellung als Studie Ex-Ceed getauftes Cabrio brauchen Fans nicht mehr zu warten.