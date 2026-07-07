Schneller als der BMW M2 CS: M2-Nordschleifen-Rekord mit Track Kit

Der BMW M2 hat auf der Nürburgring-Nordschleife einen neuen Rekord für Kompaktsportwagen aufgestellt. Ausgerechnet nicht die stärkste Variante der Baureihe, sondern ein serienmäßiger BMW M2 mit dem neuen M Performance Track Kit unterbot die bisherige Bestzeit des BMW M2 CS. Mit einer offiziell bestätigten Rundenzeit von 7:25,068 Minuten war das nur 480 PS starke Fahrzeug rund 0,5 Sekunden schneller als der 530 PS starke M2 CS.

Rekordfahrt trotz schwieriger Bedingungen Die Rekordrunde wurde bereits am 22. Mai 2026 absolviert und vom TÜV Rheinland sowie einem Notar offiziell bestätigt. Die Bedingungen waren jedoch alles andere als ideal. Hohe Außen- und Asphalttemperaturen reduzierten die Leistungsfähigkeit der Reifen, zusätzlich erschwerten Ölspuren im Bereich der Kurve T13 die Jagd nach der Bestzeit. Am Steuer saß BMW-Testfahrer Jörg Weidinger, der als Fahrwerksentwickler bei BMW M maßgeblich an der Abstimmung des Fahrzeugs beteiligt war. Trotz der schwierigen Voraussetzungen gelang ihm die neue Bestmarke.

Bemerkenswert ist vor allem, dass der Rekord nicht mit dem leistungsstärkeren M2 CS erzielt wurde. Stattdessen kam ein regulärer BMW M2 (G87) mit dem bekannten 3,0-Liter-Reihensechszylinder und 480 PS zum Einsatz. Der Zeitgewinn stammt nahezu ausschließlich aus dem neuen M Performance Track Kit, das speziell für ambitionierte Trackday-Fahrer entwickelt wurde.

Track Kit macht den Unterschied Zu den wichtigsten Komponenten gehören:

ein verstellbarer Frontsplitter

Aeroflicks an der Front

ein manuell einstellbarer Schwanenhals-Heckflügel mit Race-Modus

ein speziell abgestimmtes Gewindefahrwerk

erstmals ein straßenzugelassenes Motorsport-Dämpfersystem BMW entwickelte die Aerodynamik im eigenen Windkanal. Ziel war eine höhere Fahrstabilität, mehr Abtrieb und eine deutlich präzisere Fahrzeugkontrolle im Grenzbereich.

13 Sekunden schneller als der erste M2 G87 Der Fortschritt wird besonders deutlich im Vergleich zum ursprünglichen Rekord des BMW M2 G87 aus dem Jahr 2023. Damals benötigte das Modell mit 460 PS rund 13 Sekunden mehr für die 20,832 Kilometer lange Nordschleife. Damit zeigt sich, welchen Einfluss Fahrwerk und Aerodynamik auf einer anspruchsvollen Rennstrecke haben. Obwohl der aktuelle M2 Track Kit deutlich weniger Leistung als der M2 CS bietet, erreicht er praktisch dieselbe Performance – und unterbietet dessen Rekord sogar knapp.

Für die Rekordfahrt setzte BMW auf Pirelli P Zero Trofeo RS-Reifen. Diese Semi-Slicks kamen bereits beim BMW M2 CS zum Einsatz und sorgen dafür, dass beide Fahrzeuge unter vergleichbaren Bedingungen bewertet werden können. Noch eindrucksvoller fällt die Leistung aus, wenn unsere sport auto-Messung als Vergleich dient. Während offizielle Nürburgring-Rekorde über die komplette 20,832 Kilometer lange Runde gemessen werden, nutzt sport auto traditionell eine Streckenlänge von 20,600 Kilometern. Umgerechnet entspricht die neue Rekordrunde des BMW M2 mit M Performance Track Kit einer Zeit von 7:20,229 Minuten auf der kürzeren sport-auto-Runde.

Trackday-Paket mit Straßenzulassung BMW richtet das neue M Performance Track Kit gezielt an Fahrer, die ihren M2 regelmäßig auf Rennstrecken bewegen, dabei aber weiterhin eine Straßenzulassung wünschen. Laut Jonas Krauss, Leiter Produktmanagement BMW M Performance Parts, wurde das Paket entwickelt, um die Performance des M2 auf abgesperrten Strecken konsequent zu steigern, ohne die Alltagstauglichkeit vollständig aufzugeben.