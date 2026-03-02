BMW M2 M Performance Track Kit: XXL-Spoiler-Paket kostet fünfstellig

Es soll Kunden geben, die mit ihrem BMW M2 auch tatsächlich auf der Rundstrecke die Performance des Coupés ausloten. Für diese Klientel ein M Performance Track Kit auf, das die Trackday-Qualitäten des M2 nochmals verbessern soll.

Viel Abtrieb zum satten Aufpreis Das M Performance Track Kit beinhaltet einen manuell einstellbaren Frontsplitter, der im Rennstreckenbetrieb zudem ausgezogen werden kann. Er bildet eine Einheit mit dem Frontdiffusor. Ergänzt wird dieses Feature durch die Radhausdiffusoren, die nicht verstellbar sind, und die Hutze unter dem vorgelagerten Motorölkühler. Zusammen mit neuen Aeroflicks sollen die Anbauteile den Anpressdruck an der Vorderachse signifikant steigern.

Das M2-Heck wertet BMW mit einem manuell verstellbaren Schwanenhals-Heckflügel auf. Im "Race Mode" wird der Flügel um 50 Millimeter nach hinten verschoben, was die aerodynamische Wirksamkeit des Flügels deutlich erhöht. Im eingefahrenen "Street Mode" entspricht die Position der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), da die Fahrzeuggrenzen nicht überschritten werden. Zusätzlich ist der Anstellwinkel des Heckflügels in zwei Positionen einstellbar, um je nach Streckencharakteristik mehr Downforce auf die Hinterachse zu generieren. Ein weiteres aufmerksamkeitsstarkes Alleinstellungsmerkmal ist die in den Heckflügel integrierte Bremsleuchte.

Ebenfalls Teil des Pakets ist ein Gewindefahrwerk mit vierfach einstellbarer Zug- und Druckstufe und bis zu 20 Millimeter Tieferlegung, verstellbare Stützlager sowie ein spezielles Motorsport-Dämpfersystem.

Zu haben ist das M Performance Track Kit ab Juli 2026. Als Preis ruft BMW 23.500 Euro zuzüglich Steuern (also rund 28.000 Euro) und Einbau auf.

Performance-Auspuff als Option Sollte dann noch etwas Budget in der Trackday-Kasse übrig sein, bietet BMW für den M2 CS optional eine M Performance Abgasanlage an. Per Setup sind mehrere Modi verfügbar, die die Performance der Abgasanlage beeinflussen. Den Klang bezeichnet BMW als "besonders emotional und herausragend sportlich". Mit optionalen Endrohrblenden aus Carbon und Titan sorgen auch optisch für ein Highlight. Für die rund acht Kilogramm Gewichtseinsparung verlangt BMW allerdings auch 8.343,50 Euro. Und auch hier kommen die Einbaukosten noch obendrauf.