BMW G30 Diesel-Vergleich: B47 oder N47?

Die siebte Generation des BMW 5er basiert auf der CLAR-Plattform und wurde zwischen 2017 und 2024 produziert. Mit einer Karosserielänge von bis zu fünf Metern bietet das Modell sowohl als Limousine (G30) als auch als Kombi (G31) großzügige Platzverhältnisse. Die Motorenpalette reicht von sparsamen Vierzylinder-Dieseln bis hin zu leistungsstarken Sechszylinder-Benzinern. Besonders hervorzuheben ist die aerodynamische Effizienz: Der cw-Wert von nur 0,22 macht den BMW G30 zu einem der strömungsgünstigsten Fahrzeuge seiner Klasse.

B47: Der moderne Vierzylinder-Diesel Der B47-Motor, eingeführt ab 2014, ersetzte den problematischen N47 und brachte zahlreiche Verbesserungen mit sich. Die Steuerkette wurde an die Vorderseite des Motors verlegt, was Wartungsarbeiten erheblich erleichtert. Zudem wurde die Kettenbreite erhöht, wodurch die Haltbarkeit verbessert wurde. Mit einer Leistungsspanne von 114 bis 231 PS und einem Verbrauch von durchschnittlich 4,5 bis 5,5 Litern pro 100 Kilometer erfüllt der B47 moderne Ansprüche an Effizienz und Umweltfreundlichkeit (Euro-6-Norm). Typische Probleme wie verschleißende Einspritzdüsen oder AGR-Ventile treten meist erst bei höheren Laufleistungen über 150.000 Kilometern auf.

N47: Ein Motor mit Schattenseiten Der N47-Motor war in den Vorgängermodellen des BMW G30 weit verbreitet, doch sein Ruf leidet unter massiven Steuerkettenproblemen. Diese sitzt beim N47 auf der Rückseite des Motors, was Reparaturen nicht nur kompliziert, sondern auch kostspielig macht – oft liegen diese bei über 2.000 Euro. Bei Laufleistungen zwischen 100.000 und 150.000 Kilometern kann es zu Kettenrissen kommen, was im schlimmsten Fall einen Motorschaden zur Folge hat. Käufer eines gebrauchten BMW sollten daher unbedingt sicherstellen, dass dieser Mangel behoben wurde oder ein Fahrzeug mit dem verbesserten B47 wählen.

Vergleich: B47 vs. N47 Im direkten Vergleich zeigt sich der B47 als klar überlegen: Während beim N47 das Risiko eines Steuerkettenversagens bei frühen Modellen bis zu 20 Prozent betrug, liegt dieses beim B47 ab Baujahr 2017 unter einem Prozent. Auch in puncto Effizienz punktet der neuere Motor mit einem niedrigeren Verbrauch und einer höheren Einspritzleistung von bis zu 2.500 bar.

Worauf Käufer achten sollten Beim Gebrauchtwagenkauf eines BMW G30 ist eine gründliche Prüfung unerlässlich. Neben einer vollständigen Wartungshistorie sollten potenzielle Käufer auf typische Schwachstellen wie das AGR-System oder den Dieselpartikelfilter achten – insbesondere bei Fahrzeugen mit hoher Laufleistung oder überwiegendem Stadtverkehrseinsatz. Eine OBD-Diagnose kann helfen, versteckte Probleme rechtzeitig aufzudecken.