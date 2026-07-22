Amazon gibt Tank-Rabatt: So funktioniert es, das können Sie sparen

Die Aktion läuft bereit seit dem 15.6. bis zum 15.10.2026. Die Rücksendung wird wie gewohnt im Amazon-Konto angemeldet. Wird im Retourenprozess eine teilnehmende Tankstelle angeboten, kann diese als Abgabestelle ausgewählt werden. Vor Ort wird der QR-Code der Retoure gescannt. Anschließend erhalten Kunden den Tankcoupon. Nach Angaben von Enilive ist für viele Rücksendungen weder ein Versandlabel noch ein eigener Karton erforderlich.

Diese Bedingungen gelten Der Gutschein gilt für Benzin und Diesel und kann beim nächsten Tankvorgang eingelöst werden. Voraussetzung sind mindestens 30 Liter, berücksichtigt werden höchstens 80 Liter. Ausgeschlossen sind Zahlungen mit Tankkarte sowie die Kombination mit anderen Rabattaktionen.

Die Kooperation gilt nicht an allen Enilive-, Eni- und Agip-Stationen. Nach Unternehmensangaben nehmen ausgewählte Service-Stationen teil, die im Amazon-Retourenprozess beziehungsweise über die Aktionsübersicht angezeigt werden. Medien wie die "Bild" berichten von bundesweit 132 teilnehmenden Standorten.

Wann sich der Tankrabatt lohnt Ob sich die Aktion tatsächlich rechnet, hängt vor allem von der jeweiligen Tankstelle ab. Liegt eine teilnehmende Station ohnehin auf dem täglichen Weg oder in der Nähe des Wohnorts, lässt sich die Paketrückgabe problemlos mit dem Tanken verbinden.

Anders sieht es aus, wenn für die Rückgabe ein größerer Umweg notwendig ist. Da der maximale Preisvorteil bei vier Euro liegt, kann zusätzlicher Kraftstoffverbrauch die Ersparnis schnell wieder aufzehren. Auch ein Vergleich der aktuellen Kraftstoffpreise bleibt sinnvoll, da einzelne Tankstellen trotz Rabatt teurer sein können als andere Anbieter in der Umgebung.

Für Amazon erweitert die Zusammenarbeit das Netz der Rückgabestellen. Enilive erhält zusätzliche Kundenkontakte an seinen Service-Stationen. Wer ohnehin eine Retoure abgeben muss, kann den Tankrabatt ohne zusätzlichen Aufwand nutzen.

Nutzen Sie unsere Spritpreis-App Um ein wenig die Kraftstoffkosten zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen.

Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Dort finden auch E-Auto-Fahrer Ladepunkte und deren Preise.