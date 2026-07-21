H- oder 07er-Kennzeichen: Was ist besser für Ihren Oldtimer?

Das H-Kennzeichen ist seit 1997 eine beliebte Wahl für Oldtimer-Besitzer in Deutschland. Es richtet sich an Fahrzeuge, die mindestens 30 Jahre alt sind und sich weitgehend im Originalzustand befinden. Ein großer Vorteil ist die pauschale Kfz-Steuer: Mit 191,73 Euro pro Jahr für Pkw und Lkw sowie 46,02 Euro für Zweiräder bleibt sie unabhängig von Hubraum oder Schadstoffklasse konstant. Zudem erlaubt das H-Kennzeichen uneingeschränkte Fahrten in Umweltzonen – ein wichtiger Punkt für Oldtimer ohne Katalysator.

Darüber hinaus profitieren Besitzer von kostengünstigen Oldtimer-Versicherungen. Diese bieten oft spezielle Tarife an, die auf den besonderen Wert und die Nutzung solcher Fahrzeuge abgestimmt sind. Ein weiterer Pluspunkt: Das H-Kennzeichen ermöglicht Fahrten ins Ausland ohne zusätzliche Einschränkungen oder Genehmigungen.

Was spricht für das 07er-Kennzeichen? Das rote 07er-Kennzeichen bietet eine besondere Flexibilität: Es kann auf mehrere Fahrzeuge gleichzeitig angewendet werden, solange diese alle als Oldtimer gelten. Dies macht es besonders attraktiv für Sammler mit einer größeren Fahrzeugflotte. Allerdings ist der Einsatzbereich eingeschränkt: Erlaubt sind nur Fahrten zu Oldtimer-Veranstaltungen, Probefahrten sowie Überführungs- und Werkstattfahrten. Eine Nutzung im Alltag oder zu rein touristischen Zwecken ist nicht gestattet.

Auch steuerlich bietet das 07er-Kennzeichen Vorteile: Wie beim H-Kennzeichen beträgt der jährliche Steuersatz pauschal 191,73 Euro für Pkw und Lkw sowie 46,02 Euro für Zweiräder. Allerdings gibt es keine Garantie auf Anerkennung im Ausland – insbesondere in Ländern wie Frankreich oder den Niederlanden kann es zu Problemen kommen.

Steuerliche und rechtliche Aspekte im Vergleich Die steuerlichen Vorteile beider Kennzeichen sind ähnlich, doch bei der Nutzung gibt es Unterschiede. Während das H-Kennzeichen uneingeschränkt genutzt werden kann, unterliegt das 07er-Kennzeichen strikten Vorgaben. Zudem entfällt beim H-Kennzeichen die Pflicht zum Führen eines Fahrtenbuchs – ein Punkt, der gerade bei häufiger Nutzung relevant sein kann.

Rechtlich gesehen ist das H-Kennzeichen international anerkannt und sorgt bei Reisen ins Ausland selten für Probleme. Das 07er-Kennzeichen hingegen wird in einigen Ländern Europas nicht akzeptiert oder nur unter bestimmten Bedingungen toleriert.

Praktische Tipps zur Entscheidungsfindung Wer vor der Wahl steht, sollte zunächst den geplanten Einsatzzweck des Fahrzeugs klären: Soll der Oldtimer regelmäßig genutzt werden oder steht er hauptsächlich als Sammlerstück in der Garage? Für regelmäßige Fahrten im Alltag oder spontane Ausflüge empfiehlt sich klar das H-Kennzeichen.

Sammler mit mehreren Fahrzeugen profitieren hingegen vom flexiblen Einsatz des 07er-Kennzeichens – vorausgesetzt, sie halten sich an die strengen Nutzungsregeln. Wichtig ist zudem eine sorgfältige Planung bei Auslandsreisen: Hier sollten Besitzer eines 07er-Kennzeichens vorab klären, ob dieses im Zielland akzeptiert wird.