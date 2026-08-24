Elektro-SUV für unter 30.000 Euro: Opel Frontera Start Electric

Der Opel Frontera Electric Start kostet 29.340 Euro und ist damit der günstigste Einstieg in den E-SUV. Die Start-Linie gibt es ausschließlich mit dem kleineren Akku, die größere Batterie bleibt den höheren Varianten vorbehalten. Über der Start-Version liegt der Frontera Electric Edition mit 44 kWh bei 30.840 Euro. Mit dem größeren "Extended Range"-Akku mit 54 kWh beginnt der Frontera Electric laut Preisliste bei 33.040 Euro.

Damit ist der Preisabstand im Programm klar: Wer beim Frontera Electric möglichst günstig einsteigen will, landet beim Electric Start. Wer mehr Reichweite will, muss automatisch zur 54-kWh-Version greifen und zahlt spürbar mehr.

Akku und WLTP-Reichweite Im Frontera Electric Start steckt ein 44-kWh-Akku in LFP-Chemie, also Lithiumeisenphosphat, eine Zellchemie mit Fokus auf Robustheit. Opel nennt für diese Version eine WLTP-Reichweite von 304 bis 307 Kilometern, ein Händler kommuniziert 305 Kilometer.

Die Alternative heißt Extended Range: 54 kWh netto, ebenfalls als LFP-Akku. Dafür werden 394 bis 400 Kilometer nach WLTP angegeben, also grob eine zusätzliche Strecke in der Größenordnung eines Tagesausflugs. Auffällig ist der Verbrauchsunterschied in den Daten: Für 44 kWh stehen 18,3 kWh pro 100 Kilometer im WLTP, für 54 kWh 16,3 kWh pro 100 Kilometer.

Laden und Start-Ausstattung Geladen wird mit 11 kW ACan einer Wallbox und mit bis zu 100 kW DC, also Gleichstrom, an Schnellladern. Für den Ladehub von 20 auf 80 Prozent werden 26 Minuten beim 44-kWh-Akku und 28 Minuten beim 54-kWh-Akku genannt. Der Antrieb bleibt unabhängig vom Akku gleich: Ein Elektromotor mit 83 kW (113 PS) und 125 Nm Drehmoment treibt die Vorderräder an. Opel setzt auf einen Permanentmagnet-Synchronmotor, also einen E-Motor mit fest eingebauten Magneten.

Beim Electric Start spart Opel sichtbar an der Bedienung: Statt Touchscreen gibt es eine Smartphone-Station, dazu ein 10-Zoll-Instrumentendisplay als Tacho-Anzeige. Die Ausstattung ist funktional: schwarze 16-Zoll-Stahlräder, Klimaanlage, Parksensoren.