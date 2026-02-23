Alfa Romeo Stelvio und Giulia Quadrifoglio: Legendärer V6 kommt zurück

Viele Hersteller drehen die Uhren zurück und hieven wieder bereits verabschiedete Verbrenner-Motoren ins Modellprogramm. Diesem Trend folgt jetzt auch Alfa Romeo. Das jetzt angekündigte Comeback dürfte vor allem Performance-Freunde freuen. Die Italiener bringen den 520 PS und 600 Nm starken 2,9-Liter-V6-Biturbo zurück.

V6 leicht angepasst Die Produktion von Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio und Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio soll nach Unternehmensangaben schon bald wieder aufgenommen werden. Die 2026er-Modelle entsprechen zum Neustart den neuen Abgasnormen und kommen ansonsten fast unverändert zurück.

Zuletzt wurde die aus dem Serienprogramm bereits aussortierten QV-Modelle nur noch in Form von individualisierten Sondermodellen in homöopathischen Dosen und zu heftigen Preisen oder als Bestandsmodell angeboten. Konfigurationen waren nicht mehr möglich.

Der Alfa Giulia QV besitzt einen Hinterradantrieb. Die Höchstgeschwindigkeit liegt jenseits der 300 km/h-Marke. Für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 km/h benötigt der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 3,9 Sekunden. Der Stelvio besitzt im Gegensatz zur Giulia einen Allradantrieb. Hier liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 285 km/h, die Spurtzeit bei 3,8 Sekunden.

Wann die neuen Quadrifoglio-Modelle bestellbar sind, ist noch nicht bekannt. Offen ist auch, welchen Preis die Italiener für Stelvio und Giulia aufrufen werden. Zuletzt wurden für die Giulia QV 95.200 euro gefordert. Der Stelvio QV stand zuletzt mit 102.800 Euro in der Preisliste. Günstiger dürften die Neuauflagen nicht werden.