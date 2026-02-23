AMS Kongress
Mittelklasse
Neuvorstellungen & Erlkönige

Alfa Romeo Stelvio und Giulia Quadrifoglio: Legendärer V6 kommt zurück

Alfa Romeo Stelvio und Giulia Quadrifoglio
Legendärer V6 kommt zurück

In der Abkehr von der reinen Elektro-Lehre bringt Alfa den 520 PS starken Sechszylinder in den Quadrifoglio-Top-Modellen zurück.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.02.2026
Als Favorit speichern
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione
Foto: Alfa Romeo

Viele Hersteller drehen die Uhren zurück und hieven wieder bereits verabschiedete Verbrenner-Motoren ins Modellprogramm. Diesem Trend folgt jetzt auch Alfa Romeo. Das jetzt angekündigte Comeback dürfte vor allem Performance-Freunde freuen. Die Italiener bringen den 520 PS und 600 Nm starken 2,9-Liter-V6-Biturbo zurück.

V6 leicht angepasst

Die Produktion von Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio und Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio soll nach Unternehmensangaben schon bald wieder aufgenommen werden. Die 2026er-Modelle entsprechen zum Neustart den neuen Abgasnormen und kommen ansonsten fast unverändert zurück.

Zuletzt wurde die aus dem Serienprogramm bereits aussortierten QV-Modelle nur noch in Form von individualisierten Sondermodellen in homöopathischen Dosen und zu heftigen Preisen oder als Bestandsmodell angeboten. Konfigurationen waren nicht mehr möglich.

Der Alfa Giulia QV besitzt einen Hinterradantrieb. Die Höchstgeschwindigkeit liegt jenseits der 300 km/h-Marke. Für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 km/h benötigt der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 3,9 Sekunden. Der Stelvio besitzt im Gegensatz zur Giulia einen Allradantrieb. Hier liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 285 km/h, die Spurtzeit bei 3,8 Sekunden.

Wann die neuen Quadrifoglio-Modelle bestellbar sind, ist noch nicht bekannt. Offen ist auch, welchen Preis die Italiener für Stelvio und Giulia aufrufen werden. Zuletzt wurden für die Giulia QV 95.200 euro gefordert. Der Stelvio QV stand zuletzt mit 102.800 Euro in der Preisliste. Günstiger dürften die Neuauflagen nicht werden.

Fazit