Anzeige Alles über den kompakten SUV aus Italien Multimedia-Special zum Alfa Romeo Tonale

In diesem Special erfahren Sie alles über den Alfa Romeo Tonale. Erleben Sie interaktiv, mit Videos und Grafiken, was den kompakten SUV ausmacht.

Der Tonale ist das erste elektrifizierte Modell der Traditionsmarke Alfa Romeo. Doch damit nicht genug – der kompakte SUV geht auch anderen Bereichen neue Wege. So lässt sich zum Beispiel die komplette Historie jedes Fahrzeugs bei Bedarf als fälschungssicheres NFT speichern. Bei einem Serienauto gab es das noch nie. Alles, was Sie über den Tonale wissen müssen, erfahren Sie über das unter diesem Absatz verlinkte Multimedia-Special. Viel Spaß beim Durchstöbern von Videos, Grafiken und interaktiven Elementen. Eindrücke von der Modell-Premiere in Mailand finden Sie außerdem oben in der Fotoshow.

Fazit

Alfa Romeo hat den kompakten SUV Tonale an den Start gebracht. Vernetzt, elektrifiziert, am Puls der Zeit und vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Alle Informationen zu dem neuen Modell finden Sie im verlinkten Special multimedial aufbereitet.