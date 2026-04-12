Sprit sparen, Roller fahren: Alle starken Dreirad-Modelle für den Autoführerschein (B)

Damit Dreirad-Roller zur Fahrzeugkategorie L5e gehören, müssen die Vorderräder einen Abstand von mindestens 46 Zentimeter aufweisen – nur dann erfüllen sie die Voraussetzungen für ein Mehrspurfahrzeug. Zudem muss eine Fußbremse vorhanden sein, und eine Feststellbremse zum Parken ist hier ebenfalls üblich – im Prinzip wie bei Pkw.

Dreirad-Roller (L5e) für den Pkw-Führerschein (B) Die Fahrzeugkategorie L5e umfasst dreirädrige Kraftfahrzeuge mit symmetrisch angeordneten Rädern, Hubraum über 50 Kubik (elektrisch über 15 kW Leistung) und mehr als 45 km/h Höchstgeschwindigkeit. Um flottes Kurvenfahren in Schräglage zu ermöglichen, setzen die Roller-Hersteller spezielle Vorderradaufhängung mit Neigetechnik ein. Damit kommt ansatzweise "Motorrad-Feeling" auf, wobei Fahrstabilität und Traktion – auch beim Bremsen – mit drei Reifen unbestritten besser sind als mit zwei.

Starke und schnelle Roller fahren – mit dem Autoführerschein Bei mehr als 20 PS (15 kW) Leistung gilt das Mindestalter 21 Jahre. Uneingeschränkt Dreirad-Roller der Klasse L5e fahren darf, wer seinen Führerschein der Klasse B (früher Klasse 3) vor dem 19. Januar 2013 erworben hat. Wer bereits einen Führerschein im Scheckkartenformat hat, erkennt das anhand der Schlüsselzahlen 79.03 und 79.04 zu A1 und A. Wer die Klasse B nach dem Stichtag (19.01.2013) erworben hat (Schlüsselzahl 194), darf die Dreirad-Roller nur in Deutschland fahren.

Yamaha Tricity 300 – neu mit Airbag und Garmin-Navigation Neu für 2026 ist der Yamaha Tricity 300, der jetzt mit einem Airbag ausgerüstet ist. Nicht nur in der Nische der Dreirad-Roller ist der vorn eingebaute Luftsack ein Sicherheitsplus für den Fall einer Frontalkollision. Unverändert ist der Antrieb, ein Einzylinder-Motor mit 292 Kubik und 28 PS (20,5 kW) Spitzenleistung.

Mit 242 kg fahrbereit ist der 300er deutlich leichter als stärker motorisierte Dreirad-Roller. Mit dieser Ausstattung: CBS-ABS, Schlupfregelung, TFT-Display mit Connectivity samt Garmin-Navigation, USB-Anschluss, Funkschlüssel-System. Aktuelle Preise: ab 9.999 Euro, mit Airbag 10.799 Euro. Der Verbrauch wird mit 3,3 Liter auf 100 km angegeben. Die 125er-Version des Tricity ist aus dem Neufahrzeug-Angebot verschwunden.

Piaggio MP3 (Sport) 310 – Dreirad-Roller für Einsteiger Basis-Modell mit drei Rädern ist der Piaggio MP3 310, mit 26 PS (19,5 kW) starkem Einzylinder-Motor. Bei 230 kg fahrbereitem Gesamtgewicht ist der 310er wohl der handlichste und agilste MP3. Mit dieser Ausstattung: ABS, Schlupfregelung, Funkschlüssel-System. Als MP3 Sport 310 zudem mit Connectivity. Aktuelle Preise: ab 8.150 Euro (Sport-Variante 8.350 Euro). Der Verbrauch wird mit 3,1 Liter auf 100 km angegeben.

Piaggio Piaggio MP3 310.

Piaggio MP3 Sport 400 – die goldene MP3-Mitte Mit 36 PS (26,5 kW) Spitzenleistung ist der Einzylinder-Motor des Piaggio MP3 Sport 400 immerhin so stark, dass man sich damit von den hubraumgrößeren Dreirad-Rollern abseits der Autobahn nicht abhängen lassen muss. Zumal der 400er gut 20 Kilo leichter ausfällt und fahrbereit "nur" 260 kg wiegt. Mit dieser Ausstattung: CBS-ABS, Schlupfregelung, Connectivity, Funkschlüssel-System. Aktueller Preis: 11.750 Euro. Der Verbrauch wird mit 3,9 Liter auf 100 km angegeben.

Piaggio Piaggio MP3 Sport 400.

Piaggio MP3 Exclusive 530 – Top-Modell mit Heck-Radar Der Piaggio MP3 Exclusive 530 ist das aktuelle Top-Modell des großen italienischen Herstellers und Wegbereiters – auch für Dreirad-Roller. Doch der 530er ist nicht ganz so stark wie der 575er von Kymco. Mit nur einem Zylinder kommt er immerhin auf 45 PS (33 kW). Nahezu gleich ist das Gewicht, hier sind es 280 kg fahrbereit. Mit dieser Ausstattung: Heck-Radar samt Toter-Winkel-Warnsystem, CBS-ABS, Schlupfregelung, Connectivity, Funkschlüssel-System. Aktueller Preis: 13.750 Euro. Der Verbrauch wird mit 4,1 Liter auf 100 km angegeben.

Piaggio Piaggio MP3 Exclusive 530.

Peugeot Metropolis – der Dreirad-Roller aus Frankreich Peugeot Metropolis heißt der Dreirad-Roller der französischen Marke Peugeot Motocycles. Der 400er-Einzylinder leistet maximal 35,5 PS (26 kW). Damit bleibt der Metropolis auf Abstand zu den Top-Modellen, nicht hingegen beim Gewicht: 280 kg fahrbereit. Mit dieser Ausstattung: CBS-ABS, Connectivity mit optionaler GPS-Navigation, Funkschlüssel-System. Je nach Modellvariante (Active, GT, SW) zusätzlich mit erweiterten Einstellmöglichkeiten und integriertem Topcase. Aktuelle Preise: ab 9.999 Euro bis 11.599 Euro. Der Verbrauch wird mit 3,9 Liter auf 100 km angegeben.

Peugeot Motocycles Peugeot Metropolis SW mit integriertem Topcase.

Kymco CV3 575i – der stärkste und schnellste Dreirad-Roller Neu für 2026 ist der Kymco CV3 575i – der stärkste Dreirad-Roller (wie bereits sein 550er-Vorgänger). Und der Einzige mit Zweizylinder-Motor. Seine überragenden Eckdaten sind 574 Kubik, 51 PS (37,5 kW) und rund 160 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das Aluminium-Chassis mitsamt Zahnriemen-Endantrieb ist zumindest hinten Motorrad-ähnlich.

Dennoch ergeben sich stattliche 282 kg Fahrzeuggewicht, fahrbereit. Mit dieser Ausstattung: CBS-ABS von Bosch, Schlupfregelung, Tempomat, Reifenluftdruckanzeigen, Griffheizung, Funkschlüssel-System, Steckdosen, Rückenlehnen, höhenvariables Windschild. Aktueller Preis: ab 12.699 Euro (gültig bis 30.06.2026, zuzüglich 370 Euro Liefernebenkosten). Der Verbrauch wird mit 4,6 Liter auf 100 km angegeben.