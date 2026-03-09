Alpina XB7 Manufaktur: Der Schlusspunkt für den Luxus-SUV

America last statt America first, könnte das Motto für den jetzt vorgestellten Alpina XB7 Manufaktur lauten. Seit Jahresbeginn hat das Stammhaus BMW die Marke Alpina komplett unter die eigenen Fittiche genommen. Buchloe ist raus. Als für Anfang März ein neues Alpina-Modell für den nordamerikanischen Markt angekündigt wurde, erwarteten schon einige den ersten Alpina, der vom Werk konfektioniert wurde.

Der wirklich letzte XB7 Es kam aber anders. Der für den amerikanischen und kanadischen Markt vorgestellte Alpina XB7 Manufaktur markiert nicht den Neuanfang, sondern vielmehr das etwas verzögerte Ende. In Europa hatte Alpina (Buchloe) den XB7 Manufaktur schon zum Modelljahr 2025 eingeführt, um das Ende der großen SUV-Baureihe einzuläuten. Jetzt nimmt der XB7 in Nordamerika mit einer Sonderauflage von 120 Exemplaren seinen finalen Abschied.

Die für den letzte Aufgalopp erweiterte Ausstattung deckt sich mit der Europa-Variante aus 2025. 23-Zoll-Schmiederäder sind Serie. Die einzig verfügbaren Lackoptionen sind Alpina-Blaumetallic und Alpina-Grün II metallic. Dazu kommen zahlreiche Exterieur-Designelemente in Shadowline Hochglanzschwarz sowie diverse Manufaktur-Embleme am und im XB7. In der Seitenansicht erstreckt sich die klassische Alpina-Deco-Set-Applikation in Schwarz über die gesamte Fahrzeuglänge.

Das Interieur prägen Oberflächen aus Vollmerinoleder Tartufo und Zierelementen in Walnuss Natur Schwarz. Jede der vorderen Kopfstützen trägt einen Alpina-Schriftzug in Grün und Blau. Weitere Alpina-Label finden sich auf den Fußmatten und der Kofferraumauslegeware. Die Exklusivität der Sonderserie unterstreicht eine Plakette auf der Mittelkonsole, die ein letztes Mal auf den Hersteller in Buchloe verweist. Zum Auto erhält jeder der 120 Käufer ein exklusives Leder-Taschenset, das natürlich farblich zum Interieur passt.

In den USA rund 35.000 Euro günstiger An den Leistungsdaten des 4,4-Liter-Biturboaggregats änderte das allerdings nichts. Es bleibt im XB7 bei 621 PS und 800 Nm Drehmoment. Damit spurtet der 2,7 Tonnen schwere SUV in 4,2 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h.

Die Auslieferung des Alpina XB7 Manufaktur in Nordamerika wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 beginnen. Die Preise für den finalen Alpina XB7 starten ab 180.000 Dollar (umgerechnet rund 155.100 Euro). In Deutschland kostete der finale XB7 Manufaktur wenigstens 190.500 Euro.