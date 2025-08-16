Aston Martin Valhalla: So nah kommt der Seriensportwagen an einen F1-Boliden heran

Adrian Newey gilt als der erfolgreichste Aerodynamiker der Formel-1-Geschichte. Für den Aston Martin Valhalla hat er seine Erfahrung direkt auf ein Straßenfahrzeug übertragen. Das Ergebnis ist kein glattes Designobjekt, sondern eine funktionale Form, in der jede Linie Luftströme lenkt.

Ein aktiver Frontsplitter reguliert den Unterdruck am Fahrzeugbug, Luftkanäle leiten die Strömung gezielt über Karosserie und Dach, und am Heck arbeitet ein DRS-ähnliches System: Per Knopfdruck verändert sich der Anstellwinkel des Flügels, um Abtrieb oder Topspeed zu optimieren. Zusammen liefern diese Maßnahmen bis zu 600 Kilogramm Anpressdruck.

Silverstone: Wo Theorie zur Praxis wird Die Traditionsstrecke Silverstone ist der Prüfstein für jedes F1-Projekt – und auch für den Valhalla. Hier wird deutlich, wie die aktive Aerodynamik arbeitet. In schnellen Kurvenabschnitten wie "Maggots" und "Becketts" presst der Wagen regelrecht in den Asphalt. Der Fahrer spürt, wie die Aerodynamik den Wagen stabilisiert und wie die aktive Technik zwischen maximalem Grip und minimalem Luftwiderstand wechselt.

Die Sitzposition ist dabei bewusst extrem. Wie im Rennwagen liegen die Beine fast horizontal, die Schultern tief im Kohlefaser-Monocoque. Diese Nähe zur Straße verstärkt das Gefühl, in einer verkleideten F1-Maschine zu sitzen – nur eben mit Kfz-Kennzeichen.

Hybridkraft trifft Leichtbau Unter der Karosserie arbeitet ein 4,0-Liter-V8 mit Flat-Plane-Kurbelwelle, unterstützt von drei Elektromotoren. Zusammen entwickeln sie 1.079 PS und 1.100 Nm Drehmoment. Die Batterie liefert genug Energie für kurze, rein elektrische Fahrten, doch ihr Hauptzweck ist der Boost-Effekt auf der Rennstrecke.

Das Gewicht bleibt dank Kohlefaserchassis und Magnesiumbauteilen niedrig, was die Aerodynamikarbeit noch effektiver macht. In Kombination mit dem Hybrid-Antriebssystem ergibt sich ein Beschleunigungsverhalten, das selbst erfahrene Rennfahrer fordert.

Limitierte Straßenlegende Aston Martin wird nur 999 Exemplare des Valhalla bauen. Der Preis liegt im Bereich von High-End-Hypercars, doch die Technik ist einzigartig: Kein anderes Serienauto integriert so konsequent Formel-1-Aerodynamik in ein straßenzugelassenes Paket.