Audi Concept Shanghai E-Tron-SUV für China

Audi präsentiert in China vier Weltpremieren: Das Audi A6 E-Tron Concept, den Audi Q5L den Audi A7L und noch einen weiteren SUV.

Während die drei Erstgenannten mit mehr oder wenig viel Tamtam enthüllt worden sind, fristet der Audi-SUV nicht nur auf dem Audi-Stand ein Schattendasein. Auch in der aktuellen Pressemitteilung der Ingolstädter ist lapidar zu lesen, es handle sich um "eine noch in Tarnfolie gehüllte SUV-Studie mit dem Namen Audi Concept Shanghai".

Elektro-SUV kommt 2022

Entsprechend dünn ist auch die Infolage. Auf den ersten Bildern erkennen wir im bekannten E-Tron-Tarnfolien-Kleid einen SUV von der Größe eines Q7. Der Viertürer lässt in der Seitenansicht Bügelgriffe an den vier Türen erkennen, verfügt über einen großen Dachkantenspoiler sowie eine steil stehende Heckklappe. Schmale Leuchtenschlitzen ragen weit in die Kotflügel hinein und scheinen über ein schmales Leuchtenband miteinander verbunden.

Nähere Informationen zur Technik des Audi E-Tron-SUV gibt es aktuell nicht. Wir wissen, das Modell basiert auf dem bekannten Modularen Elektrobaukasten (MEB) von Volkswagen und wird 2022 auf den Markt kommen. Später im Jahr zeigen die Ingolstädter den E-SUV dann ungetarnt und veröffentlichen auf die entsprechenden Daten.

Fazit

Audi legt zusammen mit Partner SAIC einen rein elektrischen SUV von der Größe eines Q7 auf. Das Modell ist ausschließlich dem chinesischen Markt vorbehalten und geht dort 2022 an den Start.