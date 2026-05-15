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Red Bull macht jetzt Crocs: F1 fürs Fußgelenk - mit Flügeln

Red Bull macht jetzt Crocs
F1 fürs Fußgelenk - mit Flügeln

Crocs zieht Oracle Red Bull Racing über den Leisten – und macht aus einem Gummischuh wahlweise ein Mini-Rennauto. Ein Modell trägt sogar Räder-Attrappen und einen Heckflügel am Fersenriemen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.05.2026
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Oracle Red Bull Racing Crocband Clog
Foto: Crocs

Crocs legt zwei Red-Bull-Modelle auf und zielt dabei auf den Spaßfaktor: Der Classic Runner spielt den "tragbaren Team-Look", der Crocband Clog geht voll auf Showcar. In den USA sollen die Schuhe ab 21. Mai starten, in Europa ab 22. Mai – so kommuniziert es der Launch-Rhythmus, der gerade kursiert.

Modell 1: Der Crocband Clog als Fuß-Formelwagen

Der Oracle Red Bull Racing Crocband Clog kostet 95 Euro und trägt sein Konzept mit Stolz: Crocs modelliert Race-Car-Details ins Oberteil, setzt Fake-Räder an die Seite und packt aerodynamische Flügel an den Fersenriemen. Das Ergebnis wirkt weniger "Schlappen" und mehr "Kinderzimmer-GP" – nur eben in Teamfarben. Wer beim Gehen gern so tut, als würde er aus der Boxengasse rollen, findet hier die passende Requisite.

Modell 2: Classic Runner – mehr Sneaker, weniger Spielzeug

Der Oracle Red Bull Racing Classic Runner bleibt näher am Alltag und kostet 85 Euro. Crocs kombiniert eine sportlichere Silhouette mit Gummi-Außensohle für mehr, na ja, Grip, plus gestreifter Zwischensohle für den Sneaker-Look. Crocs packt Jibbitz-Anstecker dazu – Deko zum Anstecken. Das ist kein Performance-Upgrade, aber immerhin ein Gesprächsstarter.

Sport Mode für die Füße: Marketing-Sprech trifft Nerd-Realität

Crocs spricht von "Sport Mode", "Engineering" und "Speed" – und genau da liegt der Witz: Red Bull verkauft Hochleistungs-Formel-1, Crocs verkauft Komfort mit ein bisschen Selbstironie. Die Materialien bleiben Crocs-typisch: leicht, wasserfreundlich, schnell zu reinigen. Das passt erstaunlich gut zu einem Wochenende, an dem man zwischen Sofa, Grill und Supermarktpendeln alle Boxenstopps ohne Reifenwechsel schafft.

Oracle Red Bull Racing Crocband Clog
Crocs

Diesen Crocs verleiht Red Bull Flügel: Der Oracle Red Bull Racing Crocband Clog kostet 95 Eur.

Und jetzt die entscheidende Frage: Trägt Max Verstappen die Dinger?

Hier kommt der Punkt, den alle wissen wollen: Zieht Max Verstappen diese Crocs wirklich an – und zeigt er sich damit? Bislang kursieren vor allem Produktbilder und Launch-Content, aber offizielle Fotos von Verstappen in genau diesen Crocs sieht man (noch) nicht. Red Bull und Crocs könnten das Thema mit einem einzigen Bild erledigen – bis dahin bleibt es ein perfekter Gesprächsstart: Wer den schnellsten Mann des Feldes sponsort, darf auch mal die vielleicht langsamsten Schuhe der Welt auf die Pole stellen.

Fazit

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