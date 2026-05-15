Red Bull macht jetzt Crocs: F1 fürs Fußgelenk - mit Flügeln

Crocs legt zwei Red-Bull-Modelle auf und zielt dabei auf den Spaßfaktor: Der Classic Runner spielt den "tragbaren Team-Look", der Crocband Clog geht voll auf Showcar. In den USA sollen die Schuhe ab 21. Mai starten, in Europa ab 22. Mai – so kommuniziert es der Launch-Rhythmus, der gerade kursiert.

Modell 1: Der Crocband Clog als Fuß-Formelwagen Der Oracle Red Bull Racing Crocband Clog kostet 95 Euro und trägt sein Konzept mit Stolz: Crocs modelliert Race-Car-Details ins Oberteil, setzt Fake-Räder an die Seite und packt aerodynamische Flügel an den Fersenriemen. Das Ergebnis wirkt weniger "Schlappen" und mehr "Kinderzimmer-GP" – nur eben in Teamfarben. Wer beim Gehen gern so tut, als würde er aus der Boxengasse rollen, findet hier die passende Requisite.

Modell 2: Classic Runner – mehr Sneaker, weniger Spielzeug Der Oracle Red Bull Racing Classic Runner bleibt näher am Alltag und kostet 85 Euro. Crocs kombiniert eine sportlichere Silhouette mit Gummi-Außensohle für mehr, na ja, Grip, plus gestreifter Zwischensohle für den Sneaker-Look. Crocs packt Jibbitz-Anstecker dazu – Deko zum Anstecken. Das ist kein Performance-Upgrade, aber immerhin ein Gesprächsstarter.

Sport Mode für die Füße: Marketing-Sprech trifft Nerd-Realität Crocs spricht von "Sport Mode", "Engineering" und "Speed" – und genau da liegt der Witz: Red Bull verkauft Hochleistungs-Formel-1, Crocs verkauft Komfort mit ein bisschen Selbstironie. Die Materialien bleiben Crocs-typisch: leicht, wasserfreundlich, schnell zu reinigen. Das passt erstaunlich gut zu einem Wochenende, an dem man zwischen Sofa, Grill und Supermarktpendeln alle Boxenstopps ohne Reifenwechsel schafft.

Crocs Diesen Crocs verleiht Red Bull Flügel: Der Oracle Red Bull Racing Crocband Clog kostet 95 Eur.

Und jetzt die entscheidende Frage: Trägt Max Verstappen die Dinger? Hier kommt der Punkt, den alle wissen wollen: Zieht Max Verstappen diese Crocs wirklich an – und zeigt er sich damit? Bislang kursieren vor allem Produktbilder und Launch-Content, aber offizielle Fotos von Verstappen in genau diesen Crocs sieht man (noch) nicht. Red Bull und Crocs könnten das Thema mit einem einzigen Bild erledigen – bis dahin bleibt es ein perfekter Gesprächsstart: Wer den schnellsten Mann des Feldes sponsort, darf auch mal die vielleicht langsamsten Schuhe der Welt auf die Pole stellen.