Audi RS Q3 Edition 10 Years Carbon-Schalensitze zum Jubiläum

Man will es kaum glauben, aber der Audi RS Q3 bereichert schon seit zehn Jahren das Angebot der Ingolstädter. Der Kompaktsportler trat erstmals 2013 an. Seit dem Generationswechel im Jahr 2019 ist der SUV mit einem 400 PS und 480 Nm starken 2,5-Liter-Turbo-Fünfzylinder unterwegs. Jetzt fährt er damit stramm auf sein Jubiläum zu. Passend dazu legt Audi ab Ende Oktober 2022 das Sondermodell Audi RS Q3 Edition 10 Years auf, von dem weltweit nur 555 Exemplare angeboten werden.

Sonderlack und schwarze Akzente

Damit die Edition begehrenswert wird, bietet Audi die Fahrzeuge wahlweise in den Farben Tausilber Matteffekt oder Chronosgrau Metallic an. Letztere ist ausschließlich für die Sonderedition vorgesehen, während das matte Tausilber in diesem Jahr erstmals in die Farbpalette des Audi RS Q3 aufgenommen wurde. Ebenfalls exklusiv dem Sondermodell bleiben die schwarzen 21-Zoll-Leichtmetallräder im Doppelspeichen-Design mit Reifen im Format 225/35 vorbehalten. Optional ist die 19-Zoll-Hochleistungs-Bremsanlage mit kohlefaserverstärkten Keramik-Bremsscheiben vorn bestellbar. In diesem Fall sind die Bremssättel serienmäßig Anthrazitgrau glänzend lackiert; gegen Aufpreis sind sie alternativ in Rot oder Blau erhältlich.

Den exklusiven Auftritt der Edition 10 Years unterstreichen zahlreiche Anbauteile in Schwarz beziehungsweise Schwarz glänzend. Dazu zählen zum Beispiel die abgedunkelten Matrix-LED-Scheinwerfer, die Außenspiegelgehäuse, der Dachrahmen, die Fensterschachtleisten sowie die Einleger der Türaufsatzleisten. Hinzu kommen die Blades am Frontspoiler und der Diffusor-Einsatz. Abgerundet wird der sportliche Auftritt mit den vier Ringen im Singleframe-Grill sowie am Heck und den Modell-Schriftzügen in Schwarz glänzend.

Carbon-Sitze für Fahrer und Beifahrer

Das Highlight des Sondermodells erwartet Fahrer und Beifahrer in Form von Carbon-Schalensitzen. Die sind mit einer Leder-Microfaser-Kombination in Schwarz bezogen, tragen RS-Embleme im Nackenbereich sowie eine sichtbare Carbon-Rückenlehne in matter Optik. Sie korrespondieren mit verschiedenen Carbon-Applikationen im Cockpit-Bereich. Ebenfalls in Carbon gefasst präsentiert sich der Multimedia-Bildschirm – ein "1 of 555"-Schriftzug schmückt das 10,1 Zoll große Touch-Display zusätzlich. Weitere dunkle Microfaser-Oberflächen finden sich auf der Armaturentafel. Nähte im Farbton Kupfer sorgen für ein Kontrastprogramm. Das gilt unter anderem für die Wabensteppung in den Sitzmittelbahnen, die Mittelarmlehne, die Türarmauflage, das Lenkrad und die schwarzen Fußmatten. Und wenn man dann irgendwann wieder aus dem Sondermodell aussteigen muss, verabschiedet einen die editionsspezifische Einstiegsbeleuchtung, die beim Öffnen der Türen eine rote Raute im 3D-Effekt auf den Boden projiziert.

An der Antriebstechnik des RS Q3 ändert sich nichts. Bestellbar ist das Editionspaket ab Ende Oktober zum Aufpreis von 5.990 Euro.

Umfrage 59964 Mal abgestimmt Sind Sondermodelle für Sie beim Autokauf attraktiv? Nein, stelle mir meine Ausstattung selbst zusammen! Ja, der Preisvorteil ist oft hoch! mehr lesen

Fazit

Audi feiert zehn Jahre RS Q3 mit einem Editionspaket, das dem SUV viele schwarze Elemente und vor allem zwei Carbon-Sitzschalen verschreibt. Mehr Power für den Fünfzylinder gibt es allerdings nicht. Offeriert werden nur 555 Einheiten.