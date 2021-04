BAE Systems Beowulf Raupenfahrzeug Europäischer Allesüberwinder für die US-Army

Seit Jahrzehnten setzt die Bundeswehr und zahlreiche andere Armeen in Europa auf ein lustiges Gefährt namens "Bandvagn", welches – der Name legt es nahe – aus Schweden kommt. Gebaut von der Firma Hägglunds ist der aus zwei per Raupenlaufwerken angetriebenen Segmenten bestehende Transporter immer dann erste Wahl, wenn es besonders steil, sumpfig oder kalt wird.

Hägglunds aus Schweden für die USA

Die neueste Version des mittlerweile zu BAE Systems gehörenden Herstellers Hägglunds ist der Beowulf, der nun bei der US Army in die Erprobung geht. Als Konkurrenzprodukt zum Bronco des US Herstellers Oshkosh Defense tritt der Beowulf in einer Ausschreibung für das kommende Cold Weather All-Terrain Vehicle (CATV) der US-Armee ein.

Der Beowulf ist modular aufgebaut und kann je nach Bedarf für verschiedene Missionen wie logistische Unterstützung, Katastrophen- und humanitäre Hilfe, Such- und Rettungseinsätze und andere Missionen umkonfiguriert werden.

Das Fahrzeug wird von einem Cummins-Turbodieselmotor angetrieben, der 275 PS leistet. Der Motor befindet sich in der vorderen Einheit zusammen mit einem Allison-6-Gang-Automatikgetriebe. Die Verbindung zur hinteren Einheit erfolgt über ein Knickgelenk, das über Hydraulik gesteuert die Lenkung des Fahrzeugs ermöglicht.

Reichweite bis zu 1.000 Kilometer

Der Beowulf wird mit einer Maximalreichweite von bis zu 1.000 Kilometer angegeben und ist schwimmfähig. Im Wasser wird er über die Raupen angetrieben und erreicht so maximal 4 km/h. An Land beträgt die Höchstgeschwindigkeit 70 km/h. Das acht Meter lange und 2,2 Meter breite Fahrzeug wiegt sechs Tonnen, kann jedoch bis zu acht Tonnen Zuladung transportieren. Bis zu 14 Mann Besatzung finden in der Fahrerkabine und dem angetriebenen Anhänger Platz.

Bei der deutschen Bundeswehr wurden rund 370 Einheiten des Beowulf-Vorgängers BV 206 angeschafft, wo er unter dem Systemnamen "Husky" vorrangig bei den Gebirgsjägern eingesetzt wird. Auch für die US Army ist Hägglunds keine unbekannte Firma: Rund 1.100 BV 206 waren insgesamt dort im Einsatz, unter anderem bei der Nationalgarde in Alaska, aber auch bei in Deutschland stationierten Truppenteilen.

Der modernere Beowulf wird nun mit zwei Exemplaren die Erprobung in den USA durchlaufen. Wann das Ergebnis der Tests stattfindet, ist noch nicht bekannt.