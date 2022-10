Barbie Maserati Grecale Trofeo Exklusiv-SUV aus dem Pink-Tank

2023 soll "Barbie – der Film" mit Margot Robbie als Barbie und Ryan Gosling als Ken in die Kinos kommen. Die neue Barbie-Euphorie nutzen jetzt auch der italienische Autobauer Maserati in Zusammenarbeit mit Mattel. Gemeinsam haben sie ein auf nur zwei Exemplare limitiertes Sondermodell auf Basis des Gecale Trofeo aufgelegt.

Ausgefallene Farbkombination

Eines davon wird bis Ende März 2023 exklusiv über das US-Luxuskaufhaus Neiman Marcus angeboten. Ein Zehn-Prozent-Anteil des Kaufpreises von 330.000 Dollar geht dabei an das Barbie Dream Gap Project, einer fortlaufenden globalen Initiative der Marke Barbie, die mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammenarbeitet, um Chancengleichheit zu schaffen und Barrieren für Mädchen zu beseitigen. Wie man in den Besitz des zweiten Barbie-Grecale gelangen kann, ist bislang nicht bekannt. Hierzu will sich Maserati erst im Jahr 2023 äußern.

Entwickelt wurde der Barbie Maserati Grecale im Rahmen einer Fuoriserie-Edition. Fuoriserie ist das Individualisierungs-Programm des italienischen Herstellers. Dass der 560 PS starke Barbie-Grecale sich umfassend in Pink hüllt, ist naheliegend. Ergänzend finden sich an der Karosserie verschiedene Linien und Anbauteile in grellem Gelb ausgeführt. Die Leichtmetallfelgen sind so schwarz ausgeführt wie das komplett mit Nappa-Leder ausgeschlagene Interieur. Rosafarbene Nähte sorgen zusammen mit einigen rosa lackierten Flächen für ein zum Exterieur passenden Kontrastprogramm. Die Kopfstützen tragen ein entsprechend ausgeführtes gesticktes Barbie-B. Dazu gibt es weitere Barbie-Bs auf den C-Säulen sowie einen Barbie-Schriftzug auf den vorderen Kotflügeln.

Umfrage 73130 Mal abgestimmt Würden Sie ein limitiertes Sondermodell als Wertanlage kaufen, wenn Sie könnten? Ja, da kommen für mich Wertsteigerung und Spaß zusammen. Nein, das wäre mir viel zu unsicher. mehr lesen

Fazit

Maserati legt zusammen mit Mattel zwei Barbie-Grecale auf. Die kommen extrem ausgefallen daher, wenn man pink mag. Außer der auffälligen Farbgebung hat das Barbie-Modell aber keine Besonderheiten zu bieten.