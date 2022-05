Bentley Bentayga EWB Extended Wheel Base Premiere Superlang, Superluxus, aber nicht für uns

Deutsche Bentley-Fans müssen nun ganz tapfer sein. Auch wenn ihnen der aktuelle Bentayga mit seinen 5,14 Meter Außenlänge dramatisch unterdimensioniert erscheint und jetzt mit dem deutlich längeren Bentley Bentayga Extended Wheel Base (EWB) endlich ein Ausweg aus diesem Dilemma in Sicht ist, heißt es für Mitteleuropäer, dass sie noch bis September warten müssen. Noch läuft die Typengenehmigung, aber ab September 2022 gibt es dann die große Variante des großen Bentayga auch bei uns.

In anderen Gegenden bedeutet die mit einem gestreckten Radstand einhergehende Beinfreiht: als finanziell hinreichend ausgestatteteter Kunden lässt man sich prima fahren, statt selbst ins Lenkrad zu greifen. China zum Beispiel, aber auch die arabische Halbinsel wird sicher ein bevorzugtes Ausflugsziel für den Edel-Brummer aus Crewe sein. Nachdem das nun geklärt wäre und genug Zeit war, sich wieder zu sammeln, können wir gemeinsam an die Erforschung des neuen Superlangerluxus-SUV gehen.

18 Zentimeter mehr Radstand

Bentley verlängert den Radstand des EWB um exakt 180 von 2.995 auf 3.175 Millimeter. Diese 18 Zusatzzentimeter werden in der Karosserie komplett hinter die B-Säule eingefügt und kommen folglich ausschließlich den Fondpassagieren zugute; der Wagen insgesamt wächst damit auf eine Länge von 5.322 Millimeter. Bentley spricht davon, in der zweiten Reihe den meisten Raum aller Wettbewerber anzubieten, was wir jetzt einfach mal als Statement so stehen lassen.

Bentley Der Längenzuschlag geht voll an die Fondpassagiere.

Angesichts des gewonnenen Platzangebots hat Bentley eine neue Sitztechnik entwickelt, die sich am ehesten mit den First-Class-Sesseln im Flugzeug vergleichen lassen. Allerdings noch etwas ausgefuchster, unter anderem (Weltneuheit, sagt Bentley) mit Klimaautomatik. Entsprechend nennt Bentley die Möbel auch "Airline Seats" und verspricht "außergewöhnliche Reiseerlebnisse". Im "Relax-Modus" neigt sich der Sitz um bis zu 40 Grad; der davorliegende Beifahrersitz wird automatisch nach vorne geschoben und eine Fußbank fährt unter dem Beifahrersitz hervor. Gesteuert wird das Ganze wahlweise über eine Touchscreen-Fernbedienung oder Schalter in der Vordersitzlehne und seitlich der Einzelsitze.

Weltneuheit: Klimaautomatik für den Sitz

Im Business-Modus fährt der Sitz automatisch in eine besonders aufrechte Position, um dem wichtigen Passagier komfortables Arbeiten an Laptop und Tablet zu ermöglichen. Die Klimaautomatik des Sitzes misst Körpertemperatur und -feuchtigkeit des Passagiers und stellt automatisch Heizung, Kühlung oder beides gemeinsam für die jeweiligen Sitzzonen ein. Gleichzeitig messen Sensoren die Druckbelastung und können mit insgesamt 177 unterschiedlichen Anpassungen in sechs Sitzzonen den Fahrgast massieren.

Der Bentayga EWB soll laut Bentley ein bislang unerreichtes Maß an Individualisierung ermöglichen. Der Innenraum soll sich in Sachen unterschiedlicher Kombinationsmöglichkeiten der Ausstattungsdetails in bis zu 24 Milliarden Varianten ausstaffieren lassen, haben die Bentley-Spezialisten errechnet. Das verspricht lange Stunden vor dem Konfigurator.

Hecktüren schließen elektrisch

Einige Neuerungen gegenüber dem Standard-Bentyaga hat die Langversion ebenfalls zu bieten. Dazu gehören die speziellen Tür-Innenverkleidungen mit punktueller Hinterleuchtung im Diamanten-Muster und beheizbare Armlehnen in den Türen sowie zwischen den Sitzen. Eine generelle Bentley-Neuheit sind die wahlweise verfügbaren elektrisch betätigten Türen im Heck. Sie schließen auf Knopfdruck, falls der Chauffeur gerade nicht für ein standesgemäßes Einsteigen zur Verfügung steht.

Optisch unterscheidet sich der Bentley Bentayga EWB neben der gestreckten Karosserie und dem entsprechend anders positionierten Panoramadach durch einen individuellen Grill im Stil des Flying Spur sowie neue, spiegelpolierte 22-Zoll-Räder.

Bentley Blinkerglitziglanz: Neue Räder für den langen Bentayga.

Angesichts der Radstandverlängerung bekommt der Bentayga EWB serienmäßig eine Allradlenkung installiert, bei der die Hinterräder in einem Winkel von bis zu sieben Grad einschlagen können. Bentley verspricht damit einen geringeren Wendekreis als beim Bentayga mit Standard-Radstand. Ebenso serienmäßig an Bord ist das Bentley Dynamic Ride-System.

V8 Twinscroll-Turbo mit 550 PS

Als Antrieb kommt der Vierliter-V8-Benziner zum Einsatz, dem die Bentley-Texter mit großem Ernst eine "beeindruckende Kraftstoff-Effizienz" attestieren, was aber ohnehin nicht zu den primären Kaufgründen der künftigen Kundschaft gehören dürfte. Genaue Zahlen hierzu bleibt Bentley höflich schuldig, verrät aber die Leistung (550 PS) und das Drehmoment (770 Nm) des per Twinscroll-Turbo aufgeladenen Achtzylinders. Das genügt für Tempo 290 auf einer freien Autobahn und eine Spurtzeit von 4,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100.

Mit dem Bentayga EWB hat Bentley nicht nur bei den Abmessungen Großes vor, auch beim Absatz soll das Modell ordentlich punkten. Rund 45 Prozent der Verkäufe sollen künftig auf die Langversion entfallen. Zum Marktstart werden zwei erweiterte Ausstattungsumfänge (Azure und First Edition) zur Verfügung stehen. Preise gibt es bislang noch nicht.

Fazit

Fast die Hälfte aller Bentley Bentayga soll künftig mit langem Radstand verkauft werden, den die Briten gerade mit dem Bentayga EWB vorgestellt haben. Der auf 5,32 Meter Länge gewachsene Edel-SUV beeindruckt in der zweiten Reihe mit automatisch klimatisierten First-Class-Sitzen und noch mehr Luxus-Features als bisher schon. In Europa starten die Auslieferungen im September 2022.