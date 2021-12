Bentley GT Mulliner Blackline Kühnes Schwarz statt Schnörkel-Zierde

Vor gut einem Jahr hat Bentley die Mulliner-Version des Continental GT vorgestellt. In Sachen Ausstattung wartet sie bekanntlich noch luxuriöser auf, als es der "normale" GT ohnehin schon tut. Jetzt präsentiert die britische Edel-Schmiede zusätzlich ein geschwärztes Karosserie-Paket für den Continental GT Mulliner und stellt damit sowohl dem Coupé als auch dem Cabriolet einen dezenteren dunklen Zwilling an die Seite.

Das Design-Package basiert auf der markanten Blackline-Außenveredlung, die Bentley optional übrigens für sämtliche Baureihen anbietet. Auf das Karosserie-Paket fahren die Kunden regelrecht ab. So setzen laut Bentley 38 Prozent der weltweiten Continental-GT-Käufer während der Konfiguration bei der Blackline-Option das Häkchen.

Schwarz ist das neue Chrom

Was das Karosserie-Kit genau beinhaltet? Nun, bei der Blackline-Edition hält Bentley – abgesehen vom Marken-Emblem mit dem geflügelten B – sämtliche Zierelemente am Exterieur in schlichtem Schwarz. Chromleisten und Bling-Bling? Fehlanzeige. Das Paket beinhaltet eine schwarze Einfassung des Kühlergrills, nur im Grill selbst bleiben die hellen Kanten im 3D-Design erhalten. Das Stoßfänger-Gitter schwärzt Bentley am GT Mulliner Blackline ebenfalls.

Bentley Die 22-Zoll-Felgen des GT Mulliner sind auch schwarz lackiert, zudem mit selbstnivellierenden Bentley-Plaketten und Chromringen versehen.

Während am Standard-Modell schicke Kappen in satiniertem Silber den oberen Teil der Außenspiegel bedecken, setzen die Designer hier auf glänzendes Beluga-Schwarz. Entsprechend färbt Bentley auch die für Mulliner-Modelle charakteristischen Matrix-Luftauslässe in den Kotflügeln ein. Aus diesen blitzen aber noch verchromte Mulliner-Schriftzüge heraus. Und die 22-Zoll-Felgen des GT? Klar, die sind auch schwarz lackiert und zudem mit selbst nivellierenden Bentley-Plaketten und Chromringen versehen. Alternativ soll laut Bentley in Kürze auch ein schwarzes Mulliner-Rad mit kontrastierenden polierten "Taschen" verfügbar sein.

Interieur und Motorisierung bleiben gleich

Bentley Bentley gönnt der Blackline dasselbe Interieur wie dem normalen Continental GT Mulliner. Der protzt mit aufwendigen Stickereien, pompösen Materialien und Breitling-Uhr.

Und der Innenraum? Der ist im normalen Continental GT Mulliner mit seinen aufwendigen Stickereien, pompösen Materialien, Breitling-Uhr am Armaturenbrett und Co. bekanntlich schon de luxe genug. So sieht das auch der Hersteller, weshalb die Blackline-Modelle innen unverändert bleibt. Entsprechend lässt Bentley – wie bei der Standard-Ausführung – den Blackline-Fans die Wahl zwischen individualisierter Farbgebung und acht empfohlenen Dreifarb-Kombinationen. Hierfür hält der Luxus-Autobauer eine umfangreiche Palette an Ledersorten und Garnen parat. Eines der Interieur-Highlights: die schicke Doppelrauten-Steppung an den Sitzen, Türen und Verkleidungen der C-Säule. Sage und schreibe 400.000 Nadelstiche sind dafür nötig; für jede einzelne Raute durchdringt die Nadel 712 Mal das Leder.

Auch in Sachen Motorisierung bringt die Blackline keine Veränderung mit sich. Wie im normalen Continental GT Mulliner steckt auch hier wahlweise entweder der Vierliter-V8 (550 PS) oder der Sechsliter-W12-Motor (635 PS) unter der Haube.

Fazit

Bentley haut den Continental GT Mulliner mit Blackline-Ausstattung raus – für Kunden, die statt des Glamour-Looks eher Zier-Elemente in dezentem sportlichen Schwarz bevorzugen. Was zu der britischen Luxus-Karosse besser passt, bleibt Geschmackssache. Stimmt gerne mit ab, was für euch eher infrage käme.