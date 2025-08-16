BMW 540d Touring auf der Langstrecke: Oberklasse-Komfort auf 1.000 Kilometer am Stück

BMW setzt bei seinem 540d xDrive Touring auf eine seltene Kombination: die Alltagstauglichkeit eines geräumigen Kombis, die Dynamik einer Limousine und den Komfort einer Luxusklasse. Mit Reihensechszylinder-Diesel, Allradantrieb und üppiger Komfortausstattung ist er für lange Etappen wie geschaffen.

Herzstück ist der 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Diesel, der bulligen Durchzug mit moderatem Verbrauch kombiniert. In Verbindung mit einem 60-Liter-Tank schafft der Touring bis zu 1.000 Kilometer Reichweite – ohne Kompromisse bei Fahrspaß oder Ruhe im Innenraum. Der Allradantrieb sorgt dabei für Stabilität auf jedem Untergrund.

Komfort ohne Kompromisse Das adaptive Fahrwerk gleicht Straßenunebenheiten souverän aus und bietet Langstreckenkomfort auf hohem Niveau. Hinzu kommen Sitzbelüftung vorn, vierzonige Klimaautomatik und beheizbare Rücksitze – Details, die selbst nach Stunden für ein entspanntes Reisen sorgen.

Mit dem Travel- und Innovationspaket bringt der 540d modernste Technik ins Auto: Komfortzugang via Smartphone oder -watch, gebogene Displays für Cockpit und Infotainment sowie ein brillantes Bowers-&-Wilkins-Soundsystem. Für das Entertainment im Fond gibt es Tablet-Halterungen, vorne unterstützt ein Head-up-Display den Fahrer.