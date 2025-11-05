BMW Korea-Sondermodelle zum Jubiläum: Diese Farben gibt es nur hier

Seit 30 Jahren offeriert BMW seine Modelle auch auf dem Markt in Südkorea. Zum runden Geburtstag rückt BMW drei exklusive Editionen ins Rampenlicht. Im Zentrum der Sondermodelle stehen völlig neue Außenfarben, die nicht einmal über das Individual-Angebot von BMW erhältlich sind. Mithilfe der BMW Individual Manufaktur entstanden ein tiefes Schwarz in Klavierlackoptik, ein ebenso hochglänzendes Weiß sowie eine kaum bekannte Nuance namens Saphirblau. Insgesamt werden nur acht Fahrzeuge gebaut, darunter zwei Einzelstücke.

BMW 5er 550e M Sport Pro Special Edition Den Auftakt bildet der BMW 550e M Sport Pro Special Edition, von dem lediglich drei Fahrzeuge gebaut werden. Der Plug-in-Hybrid präsentiert sich im weißen Klavierlack, der durch schwarze Umfänge der erweiterten Shadow Line einen markanten Kontrast erhält.

Im Innenraum setzt sich die helle Grundstimmung fort. Opalweiß und Atlasgrau bestimmen das Ambiente, ergänzt durch Interieurleisten aus Carbonfaser, die sportliche Akzente setzen. Vor dem Beifahrer erinnert ein eingraviertes Emblem der BMW Individual Manufaktur an die besondere Herkunft dieses Modells, während sich derselbe Schriftzug als feine Stickerei in den Kopfstützen wiederfindet.

BMW M3 Competition Special Edition Der BMW M3 Competition Special Edition mit M xDrive wird ebenfalls nur dreimal gefertigt. Seine 530 PS machen ihn zum stärksten der drei Jubiläumsmodelle, doch im Fokus steht hier die Farbe. Saphirblau Metallic ist eine neue Nuance, die dem M3 Tiefe verleihen soll und ihn selbst unter Individual-Lacken herausstechen lässt.

Im Innenraum bleibt der M3 seinem Performance-Charakter treu, doch die Sonderedition trägt das Logo der Individual Manufaktur direkt oberhalb der beleuchteten M3-Schriftzüge in den Lehnen.

BMW 7er Special Edition Noch seltener wird es beim 7er , von dem zwei Unikate entstehen. Beide tragen die aufwendige Lackierung in schwarzem Klavierlack, ein Finish, das durch seine Tiefe und den fast spiegelnden Glanz einmalig sein soll. Nur bei genauem Hinsehen unterscheiden sich die beiden Fahrzeuge: Ein Exemplar basiert auf dem 740i xDrive, das andere auf dem 750e xDrive.