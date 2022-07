M Performance Parts für den M3 Touring Mach mal mehr M

Wir müssen mit dem Offensichtlichen beginnen. Klar hat sich der neue M3 Touring vom Start weg nie der Zurückhaltung verdächtig gemacht. Wie auch – so als 510 PS starker Nordschleifen-Rekordhalter. Und ja, der Bau überpotenter Sportmodelle hat BMW noch nie davon abgehalten, mit den M Performance Parts noch mehr Butter aufs Brötchen zu schmieren. Insofern blicken wir einer Nachricht aus München mit dem Titel "M Performance Parts für den M3 Touring" mit der Gelassenheit des Erwartbaren entgegen. Doch dann ist da diese Abgasanlage, die wir eigentlich schon von der Limousine kennen, aber diese Optik hat mit Erwartbarkeit dann doch nichts mehr zu tun.

Ein M3 ist kein Civic Type-R

Mit dem Einbau der aus Titan gefertigten M Performance Abgasanlage rücken die vier Endrohre von ihren serienmäßig äußeren Positionen allesamt in die Mitte des Hecks, um sich dort schräg übereinander aufzutürmen. Ganz diplomatisch muss man das mindestens "gewöhnungsbedürftig" nennen. So eine extrovertierte Anordnung lassen wir einem Auto wie dem Civic Type-R zwar ohne Frage durchgehen, der japanische Kompaktsportler macht aber auch nicht auf Bodybuilder im Businessanzug. Was sich sonst so im Performance-Parts-Katalog findet, ist dagegen regelrecht dezent. Zahlreiche Exterieur-Anbauteile aus Carbon dürfen freilich nicht fehlen, darunter Flics, Frontaufsatz, Lufteinlass-Rahmen, Spiegelkappen, Winglets, Diffusor und Dachkantenspoiler. Carbon kommt als Material auch für die Innenraum-Dekoration zum Einsatz, flankiert von Alcantara, M-Ziernähten und Schalensitzen.

Weniger kosmetisch ist das M Performance Sportfahrwerk, das sich per Gewinde tiefer schrauben lässt. Wer vor der dynamischen Kurvenfahrt gerne knackig anbremst, dürfte sich zudem über die M Performance Sportbremsbeläge freuen. Die verstecken sich auf Wunsch hinter M Performance Schmiederädern, von denen laut BMW jedes einzelne aus einem einzigen Stück Aluminium gefräst wird. Die Felgen im Y-Speichendesign mit Zentralverschluss lackiert BMW mattschwarz. Vorne messen sie 19 Zoll, an der Hinterachse 20 Zoll. Wem das nicht reicht, der muss zu den Kreuzspeichen-Felgen greifen – die sind an jeder Achse jeweils ein Zoll üppiger dimensioniert und optional sogar in "Frozen Goldbronze" lackiert. Ähnlich extrovertiert wie die Abgasanlage also – passt dann ja gut zusammen.

Fazit

BMW tut, was BMW immer tut: M Performance Parts für sportliche Modelle anbieten. Natürlich bleibt der neue M3 Touring da nicht unbehandelt. Kaum zu glauben: An einem Kombi schaut die M Performance Abgasanlage noch irritierender aus.