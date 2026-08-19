BMW M2 CS Edition Edge: So verbessert BMW die Aerodynamik

Das Hauptaugenmerk der Edition Edge liegt auf Aerodynamik und Leichtbau-Optik. BMW verbaut eine Reihe von Anbauteilen aus Kohlefaserlaminat. Dazu gehören neue Lufteinlassblenden in der Frontschürze, die gezielt Kühlluft zu den Bremsen leiten. Am Heck prägen eine neue M Performance-Heckschürze, ein markanter Heckdiffusor und eine Carbon-Spoilerlippe auf dem Kofferraumdeckel das Bild. Diese Komponenten sollen den Luftstrom am Fahrzeug optimieren.

Auch die Motorabdeckung besteht aus Carbon und trägt die BMW-Motorsportfarben, was den Sammlercharakter des Modells unterstreicht. Der Carbon-Diffusor rahmt zudem die M Performance-Vierrohr-Abgasanlage ein, die den für M-Modelle typischen Heckauftritt vervollständigt.

Abgestimmte Performance-Hardware Passend zur Optik erhält das Sondermodell M-Leichtmetallräder des Typs Sternspeiche 827M in Goldbronze. Die Räder sind vorn 19 und hinten 20 Zoll groß. Dahinter arbeitet eine Carbon-Keramik-Bremsanlage mit rot lackierten Bremssätteln, die für hohe thermische Belastbarkeit ausgelegt ist. Das Zusammenspiel aus leistungsfähiger Bremse und gezielter Kühlung durch die Lufteinlässe an der Front verdeutlicht den technischen Anspruch des Pakets.

Strenge Limitierung und Exklusivität Eine Plakette mit fortlaufender Seriennummer im Innenraum weist auf die Exklusivität hin. Von den 40 gebauten Fahrzeugen werden 20 in M Brooklyn Grey Metallic und 20 in Black Sapphire Metallic lackiert. Das Sondermodell wird nur als Rechtslenker für den japanischen Markt angeboten, wo der Preis bei umgerechnet rund 90.500 Euro liegt. In Deutschland ist der M2 CS, dessen Grundpreis bei Markteinführung 115.000 Euro betrug, bereits nicht mehr bestellbar.