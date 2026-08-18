Neuer BAW 212 B Geländewagen: Peking-Jeep kommt jetzt auch als Benziner

Mit dem 212 T01 hat der chinesische Hersteller BAW (Beijing Automobile Works) bereits seit den 1960er Jahren einen robusten Geländewagen am Start, dessen Ursprünge auf den russischen UAZ-Militärgeländewagen zurückgehen. 2025 hatte BAW eine neue Generation des BJ 212 vorgestellt, die mit modernerer Technik und attraktivem Cockpit-Design den Sprung in die Neuzeit geschafft hat – hier geht es unserer damaligen Neuvorstellung des Fahrzeugs. In der Offroadszene steht das "BJ" des durchaus legendären Geländewagens seit langer Zeit für "Beijing Jeep" unter Hinweis auf seinen Ursprung in Peking.

Zunächst nur als Diesel Der Offroader wird seit dem Herbst 2025 vom Importeur Indimo auch in Deutschland verkauft. Ursprünglich ausschließlich mit einem Zweiliter-Turbodiesel und 166 PS unterwegs, bringt Indimo den 212 ab sofort auch als Benziner. Unter der Haube arbeitet ein 2,0-Liter-Turbobenziner mit 160 kW (218 PS) und 380 Nm Drehmoment, der seine Kraft über ein 8-Gang-Automatikgetriebe an den zuschaltbaren Allradantrieb weitergibt. Mit 235 Millimetern Bodenfreiheit, 265/70-R17-Bereifung und einer elektrischen Seilwinde bringt der 4,71 Meter lange, 1,94 Meter hohe und 2,23 Tonnen schwere Fünftürer zudem die passende Hardware für anspruchsvolles Gelände mit. Die Nutzlast liegt bei 415 Kilogramm; der Benziner-BAW ist 85 Kilo leichter als der Diesel.

Fahrleistungsangaben liegen nicht vor, allerdings nennt Indimo eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h für den Geländewagen, das entspricht der Angabe für den Diesel. Allerdings liegt der Verbrauch wie zu erwarten deutlich über dem Selbstzünder, den der Importeur mit 8,5 Liter im Durchschnitt angibt. Für den 218-PS-Benziner stehen dagegen 11,4 Liter Durchschnittsverbrauch in den technischen Daten, die sich voraussichtlich bei engagierter Fahrweise deutlich toppen lassen.

Innen richtig schick Trotz seiner robusten Form setzt der BAW 212 im Alltag auf viel Komfort und Technik. Fahrer und Beifahrer sitzen auf elektrisch verstellbaren, beheiz- und belüftbaren Mikrofaser-Sitzen, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Lenkradheizung, Keyless Entry , LED-Beleuchtung und ein Glasschiebedach sind ebenfalls Serie. Das Cockpit kombiniert ein 10,25-Zoll-Kombiinstrument mit einem 12,3-Zoll-Zentraldisplay und bietet DAB+, Apple CarPlay, Android Auto sowie kabelloses Laden mit 50 Watt. An Assistenzsystemen sind anderem eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurverlassenswarner, Bergan- und -abfahrhilfe, Parksensoren sowie eine 360-Grad-Kamera mit Unterbodenansicht an Bord.

Fast 3.000 Euro günstiger Mit einem Preis von 38.995 Euro liegt der BAW 212 B um immerhin 2.855 Euro unter dem Dieselmodell, das hilft, den Mehrverbrauch für eine Weile zu kompensieren. Eine Aufpreisliste gibt es nicht, Indimo bietet den BAW 212 nur mit Komplettausstattung und fünf aufpreisfrei wählbaren Farben an.