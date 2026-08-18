Fünf Gebrauchtwagen mit über 200 PS für unter 20.000 Euro

Es ist wie bei vielen Dingen im Leben, manchmal braucht man einfach nur den richtigen Gedankenanstoß. Wer Autos liebt, oder zumindest gern damit fährt, steht vor der Qual der Wahl und sucht nach der perfekten Mischung aus Lust, Luxus, Leistung und Leistbarkeit. Das liebe Geld ist schließlich einer der Hauptgründe, weshalb wir eben nicht alle morgens im Bugatti zur Arbeit fahren. Motorleistung und ein gewisses Verwöhnaroma gehen dagegen meistens Hand in Hand. Was einst mit viel Power vom Band lief, ist in der Regel auch optisch oder ausstattungstechnisch etwas ansprechender als die breite Masse. Nur die persönliche Lust ist es, die entscheidet, wohin die nächste Autoreise gehen soll. Hier sind fünf empfehlenswerte Gedankenanstöße. Sie alle haben ...