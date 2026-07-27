BMW X5 als Langversion: China bekommt mehr BMW-Luxus als der Rest der Welt

BMW bringt die neue Generation des X5 in China erneut als Langversion auf den Markt. Das speziell für diesen Markt ausgelegte Modell erhält einen um 130 Millimeter verlängerten Radstand und wird künftig sowohl als BMW X5 mit Verbrennungsmotor als auch erstmals als vollelektrischer BMW iX5 angeboten. Die Markteinführung in China ist für 2027 vorgesehen. Parallel dazu startet die fünfte X5-Generation auch (etwas früher) in Europa, allerdings ausschließlich mit dem regulären Radstand.

Der Radstand der chinesischen Langversion wächst auf 3.165 Millimeter. Damit soll vor allem der Fond mehr Beinfreiheit bieten. Gleichzeitig verspricht BMW ein höheres Fahrkomfortniveau und ein stabileres Fahrverhalten. Die gestreckten Proportionen verändern die Seitenansicht des SUV deutlich.

Geänderte Beleuchtung Auch optisch unterscheidet sich die China-Ausführung in mehreren Punkten. Die Front erhält eine für diesen Markt neu gestaltete Schürze. Charakteristisch sind die diagonal angeordneten Lichtsignaturen, die auf Wunsch gegen eine Doppel-X-Grafik getauscht werden können. Ergänzt werden sie durch zusätzliche Lichtleisten zwischen den Scheinwerfern und der beleuchteten BMW-Niere, die auch Bestandteil der Begrüßungs- und Verabschiedungsinszenierung sind.

Im Innenraum setzt BMW auf ein neu gestaltetes Cockpit mit reduzierter Flächengestaltung und einem einfarbigen Farbkonzept. Neue Sitze sollen den Reisekomfort verbessern. Materialien wie Schiefer und Glas kommen ebenso zum Einsatz wie eine dreidimensional hinterleuchtete Dekorleiste mit integrierter Ambientebeleuchtung. Das neue BMW Panoramic iDrive mit Operating System X kombiniert Panoramic Vision über die gesamte untere Breite der Frontscheibe mit einem freistehenden Zentraldisplay und erstmals im X5 einem optionalen Beifahrerbildschirm. Für den chinesischen Markt wurden zudem digitale Funktionen speziell angepasst. Im Fond kommt eine weiterentwickelte Generation des BMW Theatre Screen zum Einsatz, die unter anderem 8K-Streaming, Videotelefonie, Spiele sowie Funktionen für mobiles Arbeiten unterstützt.

Luftfederung serienmäßig Unabhängig vom Antrieb verfügen sowohl X5 als auch iX5 in China serienmäßig über eine adaptive Luftfederung an Vorder- und Hinterachse. Für die Fahrerassistenzsysteme arbeitet BMW mit dem chinesischen Technologieunternehmen Momenta zusammen. Dessen lokal trainierte KI bildet die Grundlage für ein navigationsgestütztes Assistenzsystem, das Fahrten von Adresse zu Adresse unterstützen soll. Die Steuerung erfolgt über den Zentralrechner für automatisiertes Fahren in Verbindung mit der Fahrdynamikregelung "Heart of Joy".

Die neue X5-Generation basiert weiterhin auf der modernisierten CLAR-Plattform und wird mit Benzin-, Diesel-, Plug-in-Hybrid- sowie Elektroantrieb angeboten. Der elektrische iX5 übernimmt zahlreiche Technologien der Neuen Klasse, darunter Rundzellenbatterien, die 800-Volt-Architektur, das Operating System X und das neue Innenraumkonzept. Gegenüber dem bisherigen X5 wächst das reguläre Modell auf 4,99 Meter Länge bei einem Radstand von 3.035 Millimetern. Das europäische Antriebsprogramm reicht vom 313-PS-starkem Diesel bis zum 578-PS-leistenden iX5 60 xDrive. Später soll zudem eine wasserstoffbetriebene Variante iX5 Hydrogen das Angebot ergänzen.