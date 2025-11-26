BMW Z4 Final Edition: BMW macht Schluss mit Roadster

2002 hatte BMW den offenen Zweisitzer Z4 als Nachfolger des Z3 in sein Modellprogramm aufgenommen. Die Produktion des ikonischen Roadsters bei Magna-Styr in Österreich endet im März 2026. Zum Abschied legt BMW eine Final Edition auf. Die letzte Roadster-Auflage mit vermutlich Sammler-Potenzial kann ab Januar für einen kurzen Zeitraum geordert werden. Die Stückzahl ist nicht limitiert, allerdings sorgt das Produktionsende für ein natürliches Limit.

Mattschwarzer Exklusiv-Lack Das äußere Erkennungszeichen der BMW Z4 Final Edition ist eine exklusive Außenlackierung in Frozen Matt Black, einem Farbton, der ausschließlich für die Final Edition des BMW Z4 verfügbar ist. Wer kein Mattschwarz mag, kann das Sondermodell aufpreisfrei auch in einer anderen Farbe bekommen. Immer an Bord ist das M Hochglanz Shadowline-Paket. Ebenfalls serienmäßig an Bord ist die M Sportbremsanlage mit rot lackierten Sätteln.

Rot liefert auch die Vorlage für den Innenraum. Hier bietet die Final Edition eine dunkle Leder/Alcantara-Ausstattung mit rot gehaltenen Kontrastnähten an der Instrumententafel, der Mittelkonsole, den Türverkleidungen, den M Sportsitzen sowie dem M Sportlenkrad. Darüber hinaus verstärken spezifisch gravierte Einstiegsleisten die Exklusivität der BMW Z4 Final Edition.

Auf der Antriebsseite stehen für die Final Edition alle Antriebe zur Verfügung. Los geht es mit dem 197 PS starken BMW Z4 sDrive20i. Darüber rangiert der 258 PS starke BMW Z4 sDrive 30i. Top-Modell ist der Z4 M40i mit 340 PS.

Editionspaket kostet zwischen 4.200 und 7.400 Euro Die Final Edition-Ausstattung wird für alle Modelle unabhängig von der Wahl des Getriebes angeboten und kostet 4.200 Euro. Voraussetzung ist das M Sportpaket, das bei den Modellen BMW Z4 sDrive30i und BMW Z4 M40i bereits Teil der Serienausstattung ist. Beim BMW Z4 sDrive20i beläuft sich der Aufpreis für die Final Edition auf 7.400 Euro, da das M Sportpaket in dieser Motorisierung nicht zur Serienausstattung gehört und im Rahmen der Final Edition mit dem üblichen Aufpreis von 3.200 Euro hinzugebucht wird. Die Preise für den BMW Z4 an sich starten mit der handgeschalteten Basismotorsierung ab 50.700 Euro.



















