Brabus 800 XLP 6x6 Adventure: Extreme G-Kräfte im Sixpack zum Millionen-Tarif

Das Rezept des Brabus 800 XLP 6x6 Adventure ist seit 2020 bekannt, allerdings habe es die Bottroper jetzt an die jüngste Evolutionsstufe der Mercedes G-Klasse angepasst. Um aus dem fünftürigen Geländewagen einen sechsradgetriebenen Pick-up zu machen, muss der Stahleiterrahmen des G-Modells verlängert werden. Dazu verbaut Brabus zusätzlich ein extrem verwindungssteifes Stahlmodul für den Leiterrahmen. Der Radstand des Geländewagens wächst um 153 Zentimeter. Das schafft Platz für eine kleine Ladefläche und eine dritte Achse.

Enorm hoch, aber nicht enorm schnell Allerdings keine gewöhnliche. Brabus setzt auf Portalachsen, die die Bodenfreiheit auf satte 47 Zentimeter erhöhen. Wie es das 6x6 im Namen bereits andeutet, werden alle sechs Räder angetrieben. Den Bodenkontakt halten All-Terrain-Reifen der Dimension 325/55 die auf 22 Zoll großen Monoblockfelgen aufgezogen werden. Antriebspower liefert der bekannte Vierliter-V8-Biturbomotor, den Brabus mit Spezial-Turboladern und neuer Software auf 800 PS und 1.000 Nm Drehmoment aufbläst. Damit spurtet der Monster-Pick-up in 5,8 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit wird wegen der montierten Geländebereifung allerdings elektronisch auf 210 km/h limitiert.

Die Verwandlung zum Pick-up realisiert Brabus mit einer neuen Rückwand mit beheizbarem Heckfenster für die Passagierkabine, die direkt hinter den Rücksitzen eingezogen wird. Daran schließt die speziell für diesen Pick-up entwickelte Ladefläche an. Ihre Seitenwände, die mit robusten, abschließbaren Cargo-Boxen versehen sind, werden im aufwendigen Prepreg-Verfahren aus leichtem, aber hochfestem Carbon gefertigt. Der Ladeflächenboden, der mit einer Soft-Teak Beplankung und Airline-Schienen zur Befestigung von Ladegut versehen ist, wird genauso wie die zur Seite öffnende Heckklappe aus Stahlblech produziert. Um das Entern der Ladefläche zu erleichtern, wird unter dem Heck eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe installiert. Über die Ladefläche spannt sich ein doppelter Überrollbügel.

Viel Carbon für viele Euro Darüber hinaus setzt der 6x6 auf den üblichen Karosserie-Breitbaukit aus Carbon, eine Carbon-Motorhaube mit Powerdome, einen Carbon-Windabweiser an der Frontscheibe mit integrierten LED-Zusatzleuchten sowie am Heck auf ein Carbon-Element auf der Heckklappe und eine mit einem Unterfahrschutz aus Carbon ausgestattete Heckschürze.