Cadillac XT4 Facelift 2023 Update für Europas letzten Cadillac

Er ist nicht direkt ein Megaseller (auch nicht in seiner Heimat USA), aber immerhin der letzte Vertreter des klangvollen Namens in Europa. Der Cadillac XT4, ein Kompakt-SUV im Toyota-RAV4-Format, hält seit dem EU-Aus von Escalade, XT6 und XT5 die Stellung; seit 2020 ist er hier bei uns im Angebot.

Der Letzte seiner Art

Jetzt gibt es aus den USA, wo der kleinste Cadillac seit 2018 auf dem Markt ist, die Meldung zur Modellpflege des 4,60-Meter-SUV. Die wirkt sich vor allem auf das Innenleben aus. Außen gibt es das für Facelift-Maßnahmen übliche Programm: Neuer Kühlergrill, neue Schürze vorn und ein Redesign der Scheinwerfer. Die Leuchten sind im vertikalen Bereich geschrumpft, der Kühlergrill feinmaschiger vergittert und in der Schürze hält ebenfalls ein Gitter statt der bisherigen Querverstrebung Einzug.

Hinten gibt es eine umgestaltete Schürze. Außerdem ziehen die ursprünglich quer eingefügten Zusatzleuchten ein Stockwerk höher und werden senkrecht in den Abschlussbereich der Heckklappe integriert. Das und drei neue Außenfarben (Emerald Lake Metallic, Midnight Sky Metallic und Deep Sea Metallic) kennzeichnen den optischen Auftritt des neuen Modelljahrs. Das auffälligste Unterscheidungsmerkmal zur Vorläuferversion sind dabei tatsächlich die Frontscheinwerfer.

Mehr zu sehen gibt es innen, wo statt der bisher zweigeteilten klassischen Aufteilung mit Rundinstrumenten und separatem Zentralbildschirm ein modernes Riesen-Display einzieht. Mit 33 Zoll Bildschirmdiagonale nimmt die Anzeigeeinheit die jetzt volldigitalen Instrumente und den Multimedia-Monitor in einem Gehäuse auf. Das Kurven-Display entspricht dem im Cadillac Lyriq, des ersten Elektro-SUV der Marke.

Ein Update gibt es bei den verfügbaren Assistenzsystemen. Zusätzlich an Bord:

Neue automatische Notbremsung an Kreuzungen

Verbesserte automatische Notbremsung

Automatische Rückwärtsbremsung

Verbesserte Version des Spurhalteassistenten mit Spurverlassenswarnung

Neuer Tempolimit-Assistent

Neue Verkehrszeichenerkennung

Keine Änderungen sind dagegen bei der Motorisierung vorgesehen. In den USA wird der Cadillac XT4 ausschließlich mit dem Zweiliter-Turbobenziner (235 PS) angeboten. In Deutschland ist zusätzlich bis jetzt auch noch ein Dieselmotor (2.0l, 174 PS) im Angebot. Den Verkaufsstart des Facelift-Modells hat Cadillac für den Sommer angekündigt, Preise folgen später. Aktuell startet das Modell in Deutschland bei 40.290 Euro.

Fazit

Für das Luxus-Label von General Motors ist der Cadillac XT4 vor allem in China ein Verkaufserfolg; in Europa ist er der letzte offiziell angebotene Cadillac überhaupt. Nun gibt es eine Modellpflege, die insbesondere vorn einen frischen Look bringt. Wichtiges Update innen ist das zeitgemäße Curved Display mit 33 Zoll (84 Zentimeter) Bildschirmdiagonale.