Citroen C4X (2023) Crossover-Stufenheck verbrennt jetzt

Citroen bietet den C4 X in Deutschland nun auch mit Benzin- und Dieselmotoren an. Eigentlich sollte nur das E-Modell auf den Markt kommen. Los geht es bereits bei 25.010 Euro.

Bei der Vorstellung des C4 X hatte Citroën noch angekündigt, den Stufenheck-Crossover in Deutschland nur in der Elektroversion auf den Markt zu bringen. Nun hat die Marke still und leise das Motorenportfolio ergänzt. Seit Ende April stehen auch die Benziner Puretech 100 und Puretech 130 sowie der Diesel BlueHDI 130 in der deutschen Preisliste.

Das vom Citroën C4 abgeleitete Modell C4 X soll vorwiegend in Süd- und Osteuropa Kunden erobern, wo die Stufenheck-Fangemeinde deutlich größer als in Deutschland ist. Daher war wie beim C4 ohne X der generelle Einsatz von Verbrennermotoren von vorneherein klar. Mit den jetzt auch in Deutschland verfügbaren Benzin- und Dieselvarianten senkt Citroën hierzulande die Einstiegshürde drastisch, denn das Benziner-Basismodell ist über 12.000 Euro günstiger als das vergleichbar ausgestattete Elektromodell.

Citroen C4 X Preise C4 X Preise Feel Feel Pack Shine PureTech 100 25.010,00 € – – PureTech 130 – 29.570,00 € 32.210,00 € BlueHDI 130 – 31.850,00 € 34.340,00 € Elektro 136 37.540,00 € 38.299,00 € 40.540,00 €

Gerade dieses Basismodell, der Pure Tech 100, dürfte hauptsächlich preissensible Kunden sowie gewerbliche Abnehmer zum Beispiel im Mietwagenbereich ansprechen. Der 1,2-Liter Dreizylindermotor ist mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe verbandelt, leistet 101 PS und hat ein maximales Drehmoment von 205 Nm. Die Fahrleistungen sind dabei für den Alltagseinsatz völlig ausreichend – Höchstgeschwindigkeit 184 km/h und ein Nullhundert-Wert von 11,6 Sekunden.

Citroen C4 X Daten Daten/Leistung PureTech 100 PureTech 130 BlueHDI 130 Bauart 3Zyl. Reihe 3Zyl. Reihe 4Zyl. Reihe Verfahren DI Turbo Benziner DI Turbo Benziner DI Turbodiesel Leistung kW/PS 74/101 96/131 96/131 Drehmoment Nm 205 230 300 Getriebe 6-Gang manuell 8-Gang Automatik 8-Gang Automatik 0-100 km/h s 11,6 10,3 10,8 vmax km/h 184 200 206 Verbrauch l/100 km 5,3 5,7 4,8

Der Pure Tech 100 ist ausschließlich in der Basisausstattung "Feel" verfügbar, die aber auch schon mit den wichtigsten Nettigkeiten ausgestattet ist, darunter das 10-Zoll-Multimediasystem mit Carplay und Android Auto, Klimaautomatik, DAB-Radio, Einparkhilfe und etliche Assistenzsysteme. Die 130 PS starke Variante des Dreizylinders (Pure Tech 130) und der Vierzylinder Turbodiesel mit 1,5 Liter Hubraum (131 PS, 300 Nm) sind nur in den höherwertigen Ausstattungslinien Feel Pack und Shine verfügbar. Sie sind auch ausschließlich mit der EAT8 Achtgang-Automatik im Angebot.

Fazit

Ganz still und leise hat Citroën Deutschland drei Verbrenner-Varianten für den C4 X nachgereicht, der ursprünglich nur als Elektroauto angekündigt war. Damit bekommt der 4,6 Meter lange Stufenheck-Crossover dieselben Antriebe wie bereits im normalen C4. Für Sparfüchse und Gewerbekunden könnte besonders das schon recht ordentlich ausgestattete Basismodell für 25.000 Euro interessant sein, Langstrecken-Piloten werden von der enormen Reichweite des sparsamen Dieselmotors profitieren.