Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey Exklusiv in Farbe und Auflage

Die sportliche Seat-Tochter Cupra macht den Formentor noch exklusiver. Wie? Ganz einfach. Die Spanier verpassen dem SUV mit dem potenten Fünfzylinder unter der Haube eine Lackierung in Sonderfarbe und zudem eine Limitierung.

Laser-Signet auf den Türen

Der für das Sondermodell gewählte Lack wurde speziell entwickelt und hört auf den Namen Taiga Grey. Und weil der so exklusiv ist, zieht der auch gleich in den Namen des Sondermodells mit ein. Abgestimmt auf die Außenfarbe präsentiert sich das Interieur des Cupra Formentor. Braunes Nappa-Leder trifft auf Kunstleder-Sitzmittelbahnen, die mit dynamischen Mustern in einem Kupferfarbton durchwebt sind. Auch die Kontrastnähte der Lederoberflächen sind entsprechend ausgeführt. Um die Exklusivität des Sondermodells zu unterstreichen findet sich zudem auf der Türverkleidung per Laser eingraviert die fortlaufende Seriennummer des Fahrzeugs.

Auf der Antriebsseite tut sich dagegen nichts. Auch der Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey tritt mit dem bekannten 2,5-Liter-Turbofünfzylinder mit 390 PS und 480 Nm Drehmoment an. Zu haben ist das auf 999 Exemplare limitierte Sondermodell zu Preisen ab 70.605 Euro. Damit liegt es preislich um rund 5.400 Euro über der Basisversion des Formentor VZ5.

Fazit

Cupra bringt den Formentor VZ5 als Sondermodell Taiga Grey. Besonders machen den die Außenlackierung und die passende Innenraumgestaltung. Nur 999 Exemplare werden angeboten. Der Aufpreis liegt bei rund 5.400 Euro.