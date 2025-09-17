Dacia Duster Cargo: SUV mit Lieferambitionen

Dacia bringt den Duster in einer neuen Variante. Unter dem Beinamen Cargo tritt der Rumäne als leichtes Nutzfahrzeug an. Der Dacia Duster Corgo ist ein vollständiger Werksumbau und behält so auch als Nutzfahrzeug alle Werks-Garantien. Der Umbau ist als N1-Nutzfahrzeug homologiert.

Laderaum statt Rückbank Zum Lieferwagen wird der Duster durch den kompletten Entfall der Rücksitzanlage. Der Laderaum erhält einen durchgehenden Ladeboden aus Holz mit einer strapazierfähigen Oberflächenbeschichtung. Darauf liegen rutschfeste Gummimatten. Zwischen Vordersitzen und Laderaum wird ein Trenngitter eingezogen. Zur Ladungssicherung können zusätzlich montierte Zurrösen genutzt werden. Damit nicht jeder von außen sieht, was der Duster geladen hat, gibt es eine abnehmbare Laderaumabdeckung und blickdicht folierte Scheiben am Heck und den Flanken.

Die wichtigsten Kerngrößen für den Duster Cargo lauten: Das maximale Ladevolumen liegt bei 1.149 Liter, die Zuladung darf bis zu 430 Kilogramm betragen.

Zwei Antriebsvarianten Zu haben ist der Dacia Duster Cargo mit zwei elektrifizierten Benzinern. Basistriebwerk ist der bekannte 1,2-Liter-Mildhybrid mit 130 PS, und 230 Nm Drehmoment. Dieser ist an ein manuelles Sechsgang-Getriebe gekoppelt und bietet serienmäßig Allradantrieb. Alternativ können Kunden zum gerade erst im Duster eingeführten 155 PS starken Hybridantrieb greifen, der dann mit einer automatisierten Schaltung und reinem Vorderradantrieb zusammenarbeitet. Bislang war dieser Motor nur im Bigster zu haben.

Die einzig verfügbare Ausstattungsvariante für den Dacia Cargo ist Expression. Bei der Außenfarbe können Käufer zwischen Gletscherweiß und den Metallic-Lacken Perlschwarz und Schattengrau wählen.