Dacia Duster Extreme Sonderlack und Sonderausstattung zum Sonderpreis

Für Duster-Interessenten die nicht nur auf einen niedrigen Grundpreis schauen, nimmt der Hersteller das neue Sondermodell Duster Extreme ins Portfolio auf. Das hebt sich mit zahlreichen Komfortdetails und einem prägnanten Look von seinen Schwestermodellen ab.

Akzente in Orange

Exklusiv bis zum Sommer 2022 vorbehalten bleibt der Sonderedition der Farbton Schiefer-Grau. Die Sonderlackierung ergänzen die Rumänen mit orangefarbene Designelementen an den Außenspiegeln und dem Kühlergrill sowie mit farblich darauf abgestimmten Duster-Schriftzüge an Dachreling und Heckklappe. Wer nicht auf Schiefer-Grau steht, kann seinen Duster Extreme auch in den Lackfarben Perlmutt-Schwarz, Arktis-Weiß, Arizona-Orange und Iron-Blau bekommen, ebenfalls jeweils in Verbindung mit den orangefarbenen Kontrastelementen. Dazu kommen für alle Ausführungen schwarze 17-Zoll-Leichtmetallfelgen.

In Sachen Ausstattung baut das Sondermodell Extreme auf der Variante Prestige auf und ergänzt diese um Merkmale wie Keycard Handsfree, Multiview-Kamera und beheizbare Vordersitze. Dazu komponiert Dacia eine dunkler Stoff-Textilleder-Polsterung und orangefarbene Kontrastnähte. Ebenfalls in Orange präsentieren sich Designelemente an Türen, Lüftung und Mittelkonsole.

Der Einstiegspreis in Verbindung mit dem bivalenten TCe 100 ECO-G Autogas-Benzin-Motor beträgt 17.950 Euro. Das entsprechende Dacia Duster Prestige-Basismodell kostet ab 16.790 Euro.

Fazit

Dacia packt in den Duster etwas mehr Ausstattung und hüllt ihn in ein mit orangen Akzenten versehenes Lackkleid – fertig ist das Sondermodell Extreme.