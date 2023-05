Dacia Sandero Stepway Extreme Top-Version mit Outdoor-Frisur

Dacia geht ins Extreme, hier in Sachen Ausstattung. Extreme heißt bei den Rumänen eine neue Ausstattungsvariante, die auf die Modelle Spring, Duster, Jogger und jetzt auch Sandero Stepway ausgerollt wird. Mit dem neuen Paket soll die Outdoor-Orientierung noch stärker unterstrichen werden. Beim Sandero Stepway ist die Extreme-Variante oberhalb der aktuellen Ausstattungen Essential und Expression angesiedelt und lässt sich mit allen Motorisierungen kombinieren.

Wirkt einen Hauch robuster

Kennzeichen der Extreme-Version beim Sandero Stepway ist eine Außenlackierung in der Farbe Zeder-Grün. Für Kontrastpunkte sorgen kupfer-braune Farbakzente an den Außenspiegeln, den Radnabenkappen, der Frontschürze und dem Dacia Logo auf der Heckklappe. Auch der Stepway-Schriftzug an der Dachreling ist in Kupfer ausgeführt. Das "topografische" Dekor auf den Flanken will Dacia als eine Anspielung auf die Höhenlinien auf topografischen Karten verstanden wissen. Das Muster findet sich auf den unteren Stripings an den Türen und den senkrechten Stripings an den Vordertüren. Ergänzend bestückt Dacia den Sandero Stepway mit 16 Zoll großen Leichtmetallfelgen, die mit einem schwarzen Lackkleid glänzen.

Auch wenn "outdoor" draußen vor der Tür meint, hat Dacia den Extreme im Interieur ebenfalls umgestaltet. Türverkleidungen, Sitze und Armaturentafel überspannen Oberflächen aus MicroCloud-Gewebe. Der samtähnliche Stoff soll äußerst widerstandsfähig und leicht zu reinigen sein. Farbkleckse im Cockpit setzen kupferfarbene Dekors an Türverkleidungen und den Einfassungen der Lüftungsgitter. Ein geprägtes Dacia Logo wertet die Vordersitzlehnen auf. Die Gummifußmatten und Einstiegsleisten greifen erneut das topografische Muster der Karosserie auf.

Elektronik liefert etwas mehr Grip

Auch die Antriebstechnik zeigt sich etwas mehr auf outdoor getrimmt. In der Extreme-Variante ist der Sandero Stepway serienmäßig mit der Funktion Extended Grip ausgerüstet. Dabei wird per Tastendruck an der Mittelkonsole die Funktionsweise von ESP und ASR so angepasst, dass die Räder unabhängig voneinander angesteuert werden und auf losem Untergrund besseren Halt finden.

Wie bereits erwähnt, stehen alle Antrieb zur Wahl. Das Angebot umfasst entsprechend die Benzinmotoren TCe 90 CVT und TCe 110 sowie in Autogasvariante TCe 100 ECO-G. Die Preise starten ab 17.100 Euro für die Autogasversion. Der kleine Benziner ist ab 18.100 Euro zu haben, die leistungsstärkere Version – allerdings ohne CVT-Getriebe – kostet ab 17.500 Euro.

Fazit

Dacia spendiert seinen Modellen mit der Extreme-Ausstattung einen Look, der noch mehr Outdoor-Feeling liefern soll. Wirklich habhaft ist nur das nun serienmäßig etwas höhere Grip-Niveau auf Knopfdruck. Alles andere ist nur Farbe und Stoff.