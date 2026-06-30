Darum muss Mazda den MX-5 in Japan leiser machen

Der Mazda MX-5, in Japan schlicht Roadster, ist seit 2015 auf dem Markt und hat seither mehrere technische und optische Update bekommen. Nun musste der Hersteller die Technik an neue Regeln im Heimatmarkt Japan anpassen. Angelehnt an die UN Regularien No. 51 (R51-03) zum Vorbeifahrgeräusch musste der Roadster in Japan leiser werden.

Leiser, aber im RF weniger Kofferraum Das Vorbeifahrgeräusch darf nicht höher als 68 bis 72 Dezibel sein. Der genaue Grenzwert hängt vom Leistungsgewicht des Autos ab. Um die Grenzwerte einzuhalten, haben die Entwickler in Hiroshima einige Maßnahmen ergriffen, wie autoevolution.com berichtet. Neu entwickelte, geräuscharme Reifen und eine dazu passend, neu kalibrierte Lenkung, sind demnach ein Teil der Maßnahmen. Die Ansauganlage wurde geändert, um weniger Geräusch zu erzeugen, und der Schalldämpfer der Auspuffanlage wurde vergrößert. Das kostet beim RF, also dem Modell mit Kunststoff-Klappdach, einen Teil des Kofferraumvolumens.

Die Stoffdach-Modelle bekommen ab sofort einen "Induction Sound Enhancer" serienmäßig. Die Änderungen gelten für den japanischen Markt. Ob sie auch für Europa gelten, hat Mazda Europa auf Anfrage noch nicht erklärt.

Facelift 2024, Aus für Zweiliter-Motor Mazda baut den MX-5 in der aktuellen, vierten Generation ND seit März 2015. Der knapp vier Meter kurze Zweisitzer hat seither mehrere technische und optische Updates erhalten. Beim letzten Facelift 2024 bekam der MX-5 ein 8,8-Zoll-Display im 16:9-Format mit kabellosem Apple Carplay und Android Auto und einige neue Fahrerassistenzsysteme wie etwa eine verbesserte Verkehrszeichenerkennung oder einen Rückfahrassistenten mit Bremsfunktion. Vorn änderte sich die Leuchtengrafik: Das LED-Tagfahrlicht sitzt im Scheinwerfer und nicht mehr im Stoßfänger. Ende 2024 flog der Zweilitermotor mit 184 PS aus dem Programm, weil er die Messtoleranzen im Realbetrieb für die ab 1. September gültige Abgasnorm Euro 6e nicht mehr erfüllte.

Die jüngste Änderung hat Mazda im März 2026 vorgestellt: Neu sind die Lackierung "Zinc Green Metallic", das Sondermodell Yakudo mit hellgrauem Verdeck und die um vier auf 136 PS gestiegene Leistung des 1,5-Liter-Motors. Die sportliche Ausstattungslinie Homura erhielt zum Modelljahr 2027 ein Bilstein-Sportfahrwerk, eine Domstrebe vorn sowie schwarz lackierte 16-Zoll-Ray-Leichtmetallräder.