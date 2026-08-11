Eccentrica V12 Roadster: Analog und konsequent ohne Dach

Eccentrica mit Sitz in San Marino hat ein Herz für klassische Lamborghinis. Mit dem Eccentrica V12 debütierte bereits 2024 eine modernisierte Variante des Lamborghini Diablo . Jetzt folgt mit dem Eccentrica V12 Roadster die Restomod-Version des Lamborghini Diablo Roadster, die offiziell erst bei "The Quail" 2026 im kalifornischen Monterey vorgestellt wird. Auch hier steht erneut analoger Fahrspaß im Fokus.

Das Thema Restomod wird dabei erneut konsequent umgesetzt. Der Diablo Roadster der ersten Serie wird komplett zerlegt und gänzlich neu aufgebaut, wobei pro Fahrzeug mehr als 3.500 maßgefertigte Komponenten zum Einsatz kommen. Für die modernisierte Linienführung zeichnet das Mailänder Designstudio Borromeo De Silva verantwortlich.

Überarbeiteter V12-Saugmotor Das Herzstück des V12 Roadsters bildet ein technisch überarbeiteter 5,7-Liter-V12-Saugmotor, der für ein direkteres Ansprechverhalten, mehr Elastizität und eine unmittelbare Kraftentfaltung optimiert wurde. Durch eine Neuabstimmung der Motorsteuerung, ein verbessertes Thermo-Management und eine optimierte Strömungseffizienz leistet das Triebwerk 550 PS bei 7.000/min und liefert ein maximales Drehmoment von 600 Nm bei 6.500 Touren. Das Antriebsmoment fließt über ein manuelles Sechsganggetriebe an die Hinterräder. Der elektrisch einzulegende Rückwärtsgang wurde dabei auf einen Druckknopf ausgelagert. Von null auf 100 km/h geht es im nur 1.540 Kilogramm schweren Roadster in 3,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 335 km/h erreicht.

Chassis umfangreich modernisiert Beim Fahrwerk hat Eccentrica mit Carbon-Versteifungen am Gitterrohrrahmen, einer breiteren Spur, einer neu konfigurierten Aufhängungsgeometrie mit aus dem Vollen gefrästen Bauteilen, semi-aktiven Dämpfern inklusiver von drei Fahrprogrammen und einer verstärkten Brembo-Bremsanlage nachjustiert.

Die darüber gespannte Karosserie zeigt modernisierte Linien und wird aerodynamisch optimiert sowie darüber hinaus komplett aus Kohlefaserlaminat nachgebaut. Der kleine Flügel auf dem Heck sorgt für mehr Anpressdruck. In den Radläufen stecken neu gezeichnete Leichtmetallfelgen mit 19 und 20 Zoll Durchmesser. Darüber spannen sich Pneus in den Dimensionen 255/30 vorn und 325/30 hinten.

Digital-Anzeigen im Cockpit Das Interieur kleidet Eccentrica vollumfänglich mit Leder, Alcantara und Aluminium aus. Wie schon beim Coupé zeigt sich das Cockpit vollständig auf Digitalanzeigen im Pixel-Design umgestellt.

Auflage extrem limitiert Gebaut werden vom V12 Roadster nur maximal 19 Exemplare. Jedes davon soll in enger Abstimmung mit dem Käufer individualisiert und so zum Unikat werden. Preise nennt Eccentrica allerdings nicht.