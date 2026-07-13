Ferrari-V12 im neuen Gewand: Touring Superleggera Veloce12 Aperta

Ein neuer Ansaugtrakt aus Karbon sorgt für eine verbesserte Luftzufuhr, während ein modifiziertes Kühlsystem die thermische Effizienz steigert. Die Supersprint-Auspuffanlage ergänzt das Paket mit einem unverwechselbaren Klangbild und optimierter Abgasführung. Diese Maßnahmen erhöhen die Leistung von ursprünglich 485 PS auf 510 PS bei einem maximalen Drehmoment von 760 Nm.

Das handgeschaltete Sechsganggetriebe bleibt erhalten und bietet durch seine offene Schaltkulisse ein authentisches Fahrerlebnis. Mit diesen Modifikationen erreicht der Aperta eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 4,4 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h – Werte, die ihn nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Rennstrecke konkurrenzfähig machen.

Fahrwerk und Bremsen: Präzision trifft Kontrolle Für optimale Straßenlage setzt Touring Superleggera auf ein adaptives Fahrwerk des niederländischen Herstellers TracTive. Die elektronisch geregelten Dämpfer lassen sich direkt aus dem Cockpit anpassen und bieten so eine perfekte Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit. Zusätzlich wurde das Chassis versteift, um den Anforderungen eines offenen Fahrzeugs gerecht zu werden.

Die Bremsanlage wurde ebenfalls überarbeitet: Größere Brembo-Bremsscheiben mit einem Durchmesser von 380 mm werden von Sechs-Kolben-Sätteln vorne und Vier-Kolben-Sätteln hinten ergänzt. Diese Kombination sorgt für eine beeindruckende Verzögerung und vermittelt dem Fahrer jederzeit ein Gefühl absoluter Kontrolle.

Exklusivität hat ihren Preis Touring Superleggera plant lediglich eine limitierte Auflage des Veloce12 Aperta. Während das Coupé bereits bei rund 690.000 Euro für den Umbau startete (ohne Spenderfahrzeug), dürfte der Preis für den Aperta aufgrund seiner zusätzlichen Komplexität noch höher liegen. Jeder Wagen wird individuell nach Kundenwunsch gefertigt – ein Prozess, der etwa 5.000 Arbeitsstunden pro Fahrzeug erfordert.

Diese Exklusivität macht den Veloce12 Aperta zu weit mehr als nur einem Auto: Er ist ein Sammlerstück für Liebhaber klassischer Sportwagen mit modernem Touch.