Flex-Fuel-Technik im Fokus: Neuer Hyundai i20 in Brasilien

Der neue Hyundai i20 wurde speziell für den brasilianischen Markt entwickelt und basiert auf der weiterentwickelten K3-Plattform. Dabei bleibt er zwar mit dem europäischen Modell in einigen Grundzügen verwandt, wie etwa beim Radstand von 2.580 Millimetern, doch in anderen Dimensionen wächst er deutlich: Mit einer Länge von 4,31 Metern und einer Breite von 1,78 Metern übertrifft er seinen europäischen Verwandten. Diese größeren Maße sollen vor allem dem Wunsch nach mehr Platz im Innenraum gerecht werden – ein wichtiges Kriterium für brasilianische Käufer.

Das Design des brasilianischen i20 folgt Hyundais "Art of Steel"-Philosophie und kombiniert klare Flächen mit definierten Kanten. Auffällig sind die LED-Scheinwerfer, die durch ein horizontales Leuchtenband verbunden sind, sowie die markanten Kunststoffverkleidungen an den Radläufen, die dem Fahrzeug einen dezenten Crossover-Look verleihen. Diese Elemente wurden gezielt integriert, um den Geschmack der lokalen Kundschaft zu treffen.

Flex-Fuel-Technologie als Schlüssel Ein herausragendes Merkmal des brasilianischen i20 ist sein Antriebssystem. Hyundai setzt hier vollständig auf Flex-Fuel-Technologie, die es ermöglicht, sowohl Benzin als auch Ethanol in beliebigen Mischungen zu tanken – eine Technologie, die in Brasilien weit verbreitet ist. Die Motorenpalette umfasst zwei Dreizylinder-Benziner mit einem Liter Hubraum: eine Saugervariante mit bis zu 80 PS (im Ethanolbetrieb) und eine Turbo-Version mit 115 PS. Während der Sauger mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe kombiniert wird, kommt bei der stärkeren Variante eine Sechsgang-Automatik zum Einsatz.

Diese Entscheidung ist kein Zufall: Brasilien hat seit Jahrzehnten eine Vorreiterrolle bei der Nutzung von Ethanol als Kraftstoff inne. Bereits seit den 1970er Jahren fördert das Land diese Technologie aktiv – sowohl aus politischen als auch aus ökologischen Gründen. Heute sind über 80 Prozent aller Neuwagen in Brasilien Flex-Fuel-fähig.

Technologische Highlights im Innenraum Auch im Innenraum hebt sich der brasilianische i20 deutlich ab. Das Cockpit wird dominiert von einem breiten Curved-Display, das ein digitales Kombiinstrument und einen Infotainment-Touchscreen vereint – beide jeweils 12,3 Zoll groß. Diese technologische Ausstattung unterstreicht Hyundais Anspruch, moderne Konnektivitätslösungen auch im Einstiegssegment anzubieten.

Darüber hinaus bietet der Innenraum zahlreiche praktische Features: drahtlose Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto, Over-the-Air-Updates sowie eine induktive Ladeschale in der Mittelkonsole. Die Klimasteuerung wurde ergonomisch zwischen den Lüftungsdüsen platziert und lässt sich intuitiv bedienen.

Sicherheitsausstattung auf hohem Niveau Hyundai hat beim neuen i20 auch großen Wert auf Sicherheit gelegt: Sechs Airbags gehören ebenso zur Serienausstattung wie moderne Assistenzsysteme. Dazu zählen unter anderem ein Spurhalteassistent, ein adaptiver Tempomat sowie ein Notbremsassistent. Mit dieser umfangreichen Ausstattung positioniert sich der i20 als eines der sichersten Modelle seiner Klasse auf dem brasilianischen Markt.

Preisstrategie und Konkurrenzvergleich Mit einem Einstiegspreis von umgerechnet rund 17.000 Euro zielt Hyundai klar auf Wettbewerber wie den VW Polo oder den Chevrolet Onix ab – zwei Modelle, die ebenfalls im Segment zwischen Schrägheck- und Kompaktwagen angesiedelt sind. Gleichzeitig versucht Hyundai jedoch auch Käufer anzusprechen, die kleinere SUVs wie den Fiat Pulse oder Renault Kardian in Betracht ziehen.