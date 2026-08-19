Renault R5 E-Tech wird deutlich billiger: Satte Rabatte für Renaults Elektro-Kleinwagen

Renault senkt zum neuen Modelljahr die Preise für den R5 E-Tech. Alle Ausstattungslinien werden um 1.710 Euro günstiger. Damit beginnt die Preisliste für den Evolution 120 Urban Range künftig bei 26.290 Euro. Das Einstiegsmodell verfügt über einen 90 kW (122 PS) starken Elektromotor und eine 40-kWh-Batterie. Auch die größere Comfort-Range-Version mit 52 kWh bleibt unter der Marke von 30.000 Euro. Sie startet in der Ausstattung Evolution bei 29.290 Euro und soll nach WLTP bis zu 417 Kilometer weit kommen.

Preissenkung für alle Varianten Neben der Preissenkung erweitert Renault die Serienausstattung. Ab der Linie Techno gehört eine belüftete induktive Smartphone-Ladeschale mit Magnetring-Technologie zum Serien-Umfang. Ebenfalls serienmäßig ist dort das Multi-Sense-Fahrmodussystem mit einem zusätzlichen Smart-Modus, der abhängig vom Fahrstil zwischen Eco, Comfort und Sport wechselt. In den Varianten Iconic Five und Roland Garros kommen bislang optionale Assistenzsysteme als Serienausstattung hinzu. Dazu gehören unter anderem Totwinkel-Warner, Ausstiegsassistent, Querverkehrswarner hinten sowie der Active Driver Assist mit Nothalteassistent.

Ab dem vierten Quartal sollen außerdem neue Individualisierungsoptionen verfügbar sein. Dazu zählen die Lackierungen DeZir-Rot und Dolomit-Grau, neue 18-Zoll-Leichtmetallräder sowie vier neue Dekore für Dach und Türen.

Der Renault 5 E-Tech kam Anfang 2025 auf den Markt und ist die dritte Generation des Kleinwagens nach 29-jähriger Pause. Anders als seine Vorgänger wird er ausschließlich mit Elektroantrieb angeboten. Technische Basis ist die für kompakte Elektrofahrzeuge entwickelte AmpR-Small-Plattform. Der 3,92 Meter lange Fünftürer verfügt über Frontantrieb und bietet fünf Sitzplätze. Unseren ausführlichen Test des R5 E-Tech in der Ausführung 150 Comfort Range Iconic Five können Sie hier nachlesen.