Skoda Slavia Facelift: Diesen 10.000-Euro-Skoda dürfen Sie nicht kaufen

Skoda hat den überarbeiteten Slavia vorgestellt. Die 4,54 Meter lange Stufenhecklimousine wird auf der speziell für Indien entwickelten Plattform MQB-A0-IN gebaut und seit Anfang 2022 auf dem indischen Markt angeboten. Bis heute wurden dort knapp 80.000 Exemplare verkauft. Neben Indien wird der Slavia unter anderem nach Vietnam, in den Nahen Osten und nach Afrika exportiert.

Die MQB-A0-IN-Plattform ist eine speziell für den indischen Markt angepasste Variante des modularen Volkswagen-Konzernbaukastens MQB-A0. Sie ist auf die dortigen Kosten-, Straßen- und Klimabedingungen zugeschnitten. Gegenüber dem europäischen MQB-A0 wurden unter anderem Konstruktion, Komponenten und Fertigungsprozesse auf eine möglichst hohe lokale Wertschöpfung und einen wettbewerbsfähigen Preis abgestimmt.

Neue Optik und neues Sondermodell Die Modellpflege ist äußerlich vor allem an den neu gestalteten LED-Scheinwerfern und den überarbeiteten LED-Rückleuchten zu erkennen. Hinten kommen dynamische Blinker hinzu. Neue Leichtmetallräder und überarbeitete Farbkombinationen für den Innenraum ergänzen die Änderungen. Zum Start ist auch die Ausstattungslinie Monte Carlo erhältlich. Sie kombiniert eine Zweifarblackierung mit schwarzen Karosserieelementen und entsprechenden Emblemen.

Beim Antrieb bleibt es bei zwei aufgeladenen Benzinmotoren. Der 1,0 TSI-Dreizylinder leistet 85 kW/115 PS und kommt auf 178 Nm Drehmoment. Er kann mit einem manuellen Sechsganggetriebe oder erstmals mit einer Achtgang-Wandlerautomatik kombiniert werden. Skoda bezeichnet das Achtganggetriebe als Neuheit in diesem Fahrzeugsegment.

Was ist der Skoda Slavia?

Der Skoda Slavia wurde im November 2021 vorgestellt und Anfang 2022 als zweites Modell des Indien-2.0-Programms nach dem Kushaq auf den Markt gebracht. In der heutigen Modellpalette von Skoda India ist die Limousine neben den SUVs Kylaq und Kushaq eines der drei lokalisierten Hauptmodelle; ergänzt wird das Angebot um den größeren Kodiaq sowie die Limousinen Octavia RS und künftig wieder den Superb. Der Slavia tritt im indischen Markt der kompakten bis mittleren Stufenhecklimousinen unter anderem gegen den Hyundai Verna, Honda City, Volkswagen Virtus und Maruti Suzuki Ciaz an. Darüber rangiert der 1,5 TSI mit vier Zylindern und 110 kW/150 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 250 Nm. Hier übernimmt weiterhin ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe die Kraftübertragung. Beim 1,5 TSI kommen im Zuge der Überarbeitung außerdem Scheibenbremsen an der Hinterachse hinzu.

Zwischen Fabia und Octavia Der Slavia ist 4.541 Millimeter lang, 1.752 Millimeter breit und 1.507 Millimeter hoch. Der Radstand beträgt 2.651 Millimeter, das Kofferraumvolumen 521 Liter. Damit liegt die Limousine in ihren Außenmaßen zwischen dem europäischen Fabia und dem Octavia, wobei der Radstand deutlich näher am Octavia liegt.

Auch die Ausstattung wird mit dem Facelift erweitert. Ein 10,25 Zoll großes digitales Kombiinstrument gehört ebenso zum Programm wie ein 10,1 Zoll großes Infotainmentsystem. Apple CarPlay und Android Auto lassen sich kabellos verbinden. Neu ist außerdem ein Sprachassistent auf Basis des Automotive AI Agent von Google Cloud. Das System wurde auf indisches Englisch abgestimmt und kann unter anderem Musik, Telefonie und Klimatisierung per Sprachbefehl steuern.

Schicke Ausstattung Eine 360-Grad-Kamera, Park Pilot mit vorderen Parksensoren sowie eine Massagefunktion für die Rücksitze ergänzen die Ausstattungs-Optionen. Letztere wird von Skoda als Neuheit im Segment bezeichnet. Zur Sicherheitsausstattung gehören serienmäßig sechs Airbags und mehr als 25 aktive und passive Sicherheitssysteme. Im Global-NCAP-Test erhielt der Slavia jeweils fünf Sterne für den Schutz erwachsener Insassen und von Kindern.

Preise für das Facelift hat Skoda noch nicht genannt Der aktuelle indische Slavia beginnt bei 999.900 Rupien, die bislang verfügbare Modellpalette reicht bis rund 1,82 Millionen Rupien. Umgerechnet entspricht das rund 9.000 bis 16.500 Euro. Ein Verkauf des Slavia in der Europäischen Union scheitert allerdings an den hier verlangten Assistenzsystemen und Umwelt-Vorschriften.